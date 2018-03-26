Off-White設計師Virgil Abloh 接任LV男裝創意總監

Off-White設計師Virgil Abloh，由官方宣布接任LV男裝創意總監。（翻攝自LV官方IG帳號）

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設計師Virgil Abloh在自己Instagram帳號中，放上一張印有LV字母縮寫的骨董行李箱當作開獎圖。（翻攝自Virgil Abloh官方IG帳號）

時尚權力版圖震盪不斷，繼設計師Kim Jones轉任同集團下DIOR HOMME，LOUIS VUITTON（簡稱LV）男裝創意總監大位將確定交予Off-White設計師Virgil Abloh。

身為當前最夯奢華潮牌主理人，Abloh的加入令曾與Supreme合作的LV男裝部門，更確立其融合街頭、經典的混血形象。Abloh除在自己Instagram帳號中放上一張印有LV字母縮寫的骨董行李箱當作開獎圖外，也在一份聲明稿中對於接任品牌男裝總監指出：「我感到十分高興，這個機會讓我去思考設計及奢侈品的未來，能代表一個標誌性的奢華品牌一直是我的夢想。」LV前任男裝創意總監Kim Jones，亦在個人社交網站中表示對好友的期許。

而剛上任不久的LV首席執行官Michael Burke透過官方聲明表示，指出：「我在FENDI任職時，就對當時於品牌工作的Virgil產生了極高的注意，我非常期待看到他的創意如何影響當今的流行文化。」Abloh未來將舉家移居巴黎，接下品牌後會有何大動作令人期待。

(中時)

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