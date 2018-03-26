2018年03月26日 16:21 中時 林和生

鄭謹恩認為手作婚紗不僅能展現新人體態，更保有舒適度。（林和生攝）

對抗快時尚 鄭謹恩將赴澳推廣租借婚紗（林和生攝）

在快速時尚席捲全球的趨勢下，因一場婚宴而愛上手作婚紗的屏東女兒鄭謹恩，耗時1年時間親手打造3件手作精品，獲得業界極高評價，更期待將台灣租借禮服的便利性，複製搬到國外推廣，同時為環境保護盡一分心力。

「台灣一年回收的衣物數量竟多得難以數計」34歲鄭謹恩分享不久前看到經網路轉傳的新聞說道，除了一般衣服價格便宜且容易取得，讓人穿過即丟外，婚紗所必須浪費的布料更是難以想像，尤其國外禮服租借不易，這也讓她嗅到商機。

2008年鄭謹恩大學畢業遠赴澳洲從事旅遊業，她說，自己個性活潑，非常喜歡接觸人群，定居外國期間從事旅遊顧問工作，主要協助旅客解決旅途中遇到的各種疑難雜症，最終問題迎刃而解，那種成就感就成了工作上的動力，這段期間也在國外認識另一半。

去年返台籌備婚宴，隨即被美麗婚紗所吸引，擅長手作的她嘗試親手縫製禮服，也一頭栽進婚紗領域，她說，外國結婚習慣購買婚紗，但一次性的使用讓衣服閒置衣櫃，後續儲存跟處理都讓人覺得麻煩，「其實也一點都不環保」。

鄭謹恩說，旅遊業及婚紗業其實都是服務業，目的都是幫助對方解決問題，手作婚紗可以完全展現身型、同時保有舒適感，看著新人穿著美美的、完成人生大事，就有一種難以言喻的成就感。

(中時)