矢口真里勇尋真愛 揮不倫陰影吉日再婚

矢口真里數年前被周刊爆不倫前日上直播節目時，露出詭譎神情。（取材自網路）

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時報周刊
溫博鈞
矢口真里與前夫中村昌也的「長短腳之婚」在當時極受矚目。（取材自網路）
矢口真里的老戰友辻希美稱矢口為「最令人尊敬的前輩」。（取材自IG）

藝人矢口真里於26日在部落格宣布，和交往了約4年、過去曾任模特兒的梅田賢三結婚，還特地選擇了「大安」的好日子這是她和演員中村昌也於2013年離婚後第二度結婚，各大日媒紛紛報導。

在部落格中她滿懷喜悅地說：「我們經過了4年的交往，很高興今後能彼此成為一同攜手邁向未來的伴侶。」提到老公梅田賢三，她說「他接受了我過去曾失敗的婚姻，同時我也衷心感謝他的家人。如此不成熟的我，今後不論是對工作或家庭都將更加努力，盼能獲得幸福。」表達了對未來的期許及感謝。

已是三個孩子的媽、也是矢口真里在偶像團體時期的戰友辻希美，很快在部落格中與IG向她道賀，貼出了兩人逗趣的合照，並稱她「是在業界中最令我尊敬的前輩」、「最給我安心感的前輩」，祝福她永遠幸福。

過去形象一向是演藝界模範生的她，是各綜藝節目爭相邀請的常客，尤其是在節目播放影片時右上角拍攝藝人反應特寫的小框中，她極為適切且靈活生動的表情讓她贏得了「特寫格怪獸」封號，敬業態度在業界讓她廣受好評。

但她在2013年因自身不倫導致離婚，一度成為當時演藝圈最轟動的話題，也讓她在演藝圈了一段時間，但後來成功重返演藝圈，有時還以失敗的婚姻作為自嘲的話題，對女性藝人私生活特別苛刻、一旦和不倫沾上邊大多即銷聲匿跡的日本演藝圈來說，算是個極為特殊的例子。

(時報周刊)

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