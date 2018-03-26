曲藝百年 瀋陽人演繹的幽默與爽朗

2018年03月26日 16:02 中時電子報 文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會

瀋陽是中國北方重要的曲藝名城，尤其在相聲這項傳統藝術領域，有著悠久的歷史，湧現出眾多相聲名家。形式新穎，立意突出，風格鮮明的瀋陽相聲，為一代又一代的瀋陽人帶來了無限歡樂，也為全國各地的相聲愛好者帶去了典型的東北式幽默。

據《陪都紀略》記載:“清同治十二年(1873)，有張太，學相聲。叫人樂，嘴頭靈。”這是關於瀋陽相聲的最早的記載，距今至少已有142年的歷史。當時在瀋陽經常上演的傳統段子有100多個，主要包括諷刺、讚頌、娛樂三大類。

起初，瀋陽的相聲藝人沒有固定的演出場所，多數時候，四五個相聲藝人臨時結夥，白天“畫鍋”撂地，晚上進茶社演出，有時一晚串好幾家茶社，演完一個節目還得趕快到下一家茶社。最初的瀋陽的相聲藝人基本都是來自關裡，按照行裡的說法，“關裡的藝人關外的腿”。關裡夏天太熱，圍攏不住人，五月開始，關裡的藝人陸續往東北趕，到了九、十月天轉冷了，就回去。瀋陽在上個世紀初是大商埠地，人口多，經濟發達，相聲市場根底深厚。為此，很多相聲名家都來過瀋陽，包括馬三立、侯寶林、劉寶瑞、常寶堃。據說，侯寶林年輕的時候在北市場說相聲，地點就是現在的花鳥魚市。他在大街上演出，支起一個大棚子，擺上凳子就開始了。

與相聲相得益彰的是小品。自20世紀90年代開始，瀋陽的小品演員幾乎霸佔了央視春晚的舞臺，先是有黃宏、句號，後有趙本山黃曉娟，以至今天的小瀋陽等新生代小品演員。瀋陽小品演員在春節聯歡晚會上取得的巨大成功，使得東北方言紅遍大江南北。

劉老根大舞臺

小品的成功，很大程度得益于東北地方戲——二人轉。二人轉紮根黑土地已三百年有餘，是流傳很廣，以唱主的民間文藝活動，有看許多膾炙人口的優秀作品。二人轉的唱本語言通俗易懂，幽默風趣，充滿生話氣息是最大的特點。

最初的二人轉，是由白天扭秧歌的藝人在晚上演唱的東北小調（俗稱“小秧”），後來隨著關內居民的增多，加上長期以來各地文化的交流，大大豐富了二人轉的內涵。在原來的東北秧歌、東北民歌的基礎上，又吸收了蓮花落、東北大鼓、太平鼓、霸王鞭、河北梆子、驢皮影以及民間笑話等多種藝術形式，同時揉進了其他演唱形式的一些曲牌、民間小唱逐漸演變而成，因此表演形式與唱腔非常豐富。東北民間中流傳著“寧舍一頓飯，不舍二人傳”的說法，可見人們對“二人轉”的喜愛。

無論是相聲、小品還是二人轉，黑土地上與生俱來的幽默感無不發散其間，用東北方言演出的節目，也把東北人大方直爽的性格描繪得活靈活現，有了這樣的性格，愁事從來壓不垮東北人，因為，樂觀是咱的信念。

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(中時電子報)