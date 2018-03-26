AIPH視察花博籌備進度 林佳龍：有信心辦好花博

2018年03月26日 16:06 中時 王文吉

台中市長林佳龍有信心能辦好花博，打響台中在國際舞台的能見度。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（右）與AIPH會長Bernard Oosterom互贈禮品。（王文吉攝）

國際園藝生產者協會（AIPH）派員來台視察台中世界花博籌備進度，對於展館興建進度給予高度肯定，並於26日中午在東勢客家文化園區召開「國際庭園及國際室內花卉競賽參展進度說明會」，會長Bernard Oosterom透露，本次參賽隊伍遍及五大洲，經初步審查，共有31國、57個單位入選，目前正辦理簽約程序中。

2018台中世界花博將在11月開幕，其中「國際庭園競賽」位於后里森林園區，將匯集各國庭園特色，於台灣地景中打造森林花園。「國際室內花卉競賽」在后里馬場的花艷館舉行，為遊客打造結合花卉與裝置藝術視覺饗宴。

Bernard Oosterom表示，過去幾次來台中，都覺得花博開幕遙遙無期，這次再來關心場館興建的進度，相信台中花博會非常吸引人，令人迫不及待想一睹為快；相信在市長領導下，能以精彩盛會迎接來自世界各地的訪客，市民也可以看到自己居住的都市，成為具前瞻性的進步城市，相信台中人會引以為傲。

台中市長林佳龍到場表達歡迎之意，他說，花博展館已進入收尾階段，接下來進入策佈展及試營運，他肯定投入籌辦花博的市府同仁，「勇於接受挑戰而且士氣高昂」，他有信心能辦好花博，打響台中在國際舞台的能見度。

(中時)