AIPH視察花博籌備進度 林佳龍：有信心辦好花博

AIPH會長Bernard Oosterom視察台中花博展館工程進度。（王文吉攝）

友善列印
中時
台中市長林佳龍有信心能辦好花博，打響台中在國際舞台的能見度。（王文吉攝）
台中市長林佳龍（右）與AIPH會長Bernard Oosterom互贈禮品。（王文吉攝）

國際園藝生產者協會（AIPH）派員來台視察台中世界花博籌備進度，對於展館興建進度給予高度肯定，並於26日中午在東勢客家文化園區召開「國際庭園及國際室內花卉競賽參展進度說明會」，會長Bernard Oosterom透露，本次參賽隊伍遍及五大洲，經初步審查，共有31國、57個單位入選，目前正辦理簽約程序中。

2018台中世界花博將在11月開幕，其中「國際庭園競賽」位於后里森林園區，將匯集各國庭園特色，於台灣地景中打造森林花園。「國際室內花卉競賽」在后里馬場的花艷館舉行，為遊客打造結合花卉與裝置藝術視覺饗宴。

Bernard Oosterom表示，過去幾次來台中，都覺得花博開幕遙遙無期，這次再來關心場館興建的進度，相信台中花博會非常吸引人，令人迫不及待想一睹為快；相信在市長領導下，能以精彩盛會迎接來自世界各地的訪客，市民也可以看到自己居住的都市，成為具前瞻性的進步城市，相信台中人會引以為傲。

台中市長林佳龍到場表達歡迎之意，他說，花博展館已進入收尾階段，接下來進入策佈展及試營運，他肯定投入籌辦花博的市府同仁，「勇於接受挑戰而且士氣高昂」，他有信心能辦好花博，打響台中在國際舞台的能見度。

(中時)

南開科大服務學習結合鄰近社區高… 2018電動車創意競賽 健行科大熱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。