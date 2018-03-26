戰巡南海護航轟6K 陸蘇-35發揮速食戰力

2018年03月26日 16:09 中時電子報 楊幼蘭

中國空軍3月25日宣布，近日組織了轟-6K與蘇-35等多型多架戰機赴南海聯合戰鬥巡航。

大陸軍事微博百戰刀指出，這很可能是自從2015年3月中國空軍轟-6K轟炸機首次飛出島鏈，前往西太平洋進行遠海訓練以來，遠訓的大型軍機旁首度出現「新面孔」護航。

先前護衛轟-6K、圖-154電子偵察機、運-8電子干擾機，以及空警-2000預警機等大型軍機出島鏈的，先是蘇-30MKK雙重任務戰機，其次是殲-11/11A重型戰機。

而這次蘇-35戰機與轟-6K聯合戰巡南海，很可能也是中國空軍多機型機群赴遠海訓練時，首度有3.5代戰機加入。

從地圖上可以看出，中國軍機如果要巡航南海，一次任務航程起碼超過1,800公里，最多甚至可能超過3,500公里。如果是飛赴西太平洋訓練，一次任務航程無論如何都會超過2,500公里。

因此，在中國空軍3代殲擊機中油量最大、有效載荷最高的蘇-30MKK戰機就成為護衛遠洋訓練大型軍機的首選。由於殲-11系列戰機作戰半徑略遜於蘇-30MKK，而且不具備空中加油能力，因此護衛轟-6K等大型軍機進行遠海訓練的次數要少很多。

公開報導顯示，自2015年12月起，中國自製3.5代多用途戰機殲-16批量裝備空軍作戰部隊。而從2016年12月開始，中國空軍引進的3.5代多用途戰機蘇-35分批裝備南部戰區空軍，從此殲擊機部隊進入3.5代機時代。當然，加上今年初列裝作戰部隊的殲-20，中國空軍殲擊機部隊已進入3.5代機與4代機同時批量裝備的階段。

而殲-16與蘇-35戰機不但代次相同，也都屬於遠端雙發重型戰鬥機。那為何率先護衛轟-6K轟炸機遠海巡航的是蘇-35，而不是殲-16呢？

分析指出，由於蘇-35戰機首批引進的數量不多，而且24架戰機都裝備了南部戰區空軍的一航空兵旅。因此只要該旅形成戰力，蘇-35戰機就算是在中國空軍作戰序列裡形成戰力。因此，當南部戰區空軍已經分3批接收了14架蘇-35戰機時，起碼已有一個飛行大隊，約8架蘇-35戰機完全形成戰力，可以專心執行訓練和戰備任務。

而殲-16戰機則截然不同，分析稱，兩年多以來，中國空軍至少已有5個單位（旅）裝備了這型戰機，而且每個單位（旅）都不是全體成建制改裝。這5個單位（旅）目前可能每個都只接收了約1個飛行大隊的殲-16戰機，而未來中國空軍裝備的殲-16可能多達幾百架。

因此分析認為，對中國空軍來說，蘇-35買來就是要迅速形成戰力，以最快的速度派上用場。而殲-16戰機則是要在規模上形成3.5代機效應，整體帶動中國空軍殲擊機部隊裝備水準與戰力提升。

分析指出，如果說蘇-35戰機是「短平快」新型裝備，那殲-16戰機就和殲-20戰機一樣，屬於中國空軍主戰裝備更新換代之中的戰略規劃裝備。

(中時電子報)