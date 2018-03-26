酒駕頻傳！藍新北市長辯論會 李婉鈺要大家給交代

2018年03月26日 16:09 中時電子報 陳怡文 、 謝雅柔 、 楊馨

酒駕頻傳！藍北市長辯論會，李婉鈺要大家給交代。（資料照，季志翔攝）

多次因酒後鬧上新聞版面的新北市議員李婉鈺，曾痛批「我最痛恨人家酒駕」，面對中天電視主辦的國民黨新北市長電視辯論便提問「酒駕議題」。周錫瑋認為先勸阻他個人不要有酒駕行為，另外，有取締跟嚴重刑罰，但這樣的方式還是無法阻擋酒駕發生的問題。金介壽則表示支持新加坡鞭刑，有錢人有的是錢，罰款不怕，那打到他怕，也希望媒體播出的酒駕車禍影片不要打碼。

李婉鈺問及，酒駕的問題在台灣一直都很嚴重，大家也非常痛恨。很多人都希望能透過地方的自治法加強他的刑責，譬如新加坡的鞭刑或巨額的罰款，請問你對於未來的新北市是不是有這樣的想法？要做什麼樣具體的讓酒駕可以永遠的不再發生。

侯友宜未出席無法回答此問題。周錫瑋認為可以仿效國外對於酒駕的處罰方式。周說最重要的還是要讓酒駕的人知道，如果酒駕後果非常嚴重。但要用鞭刑或其他方式，在風俗民情上會有一些顧慮。

為何一定要喝酒開車？周錫瑋說自己跟朋友以及家人都應該負責任。周說一、先勸阻他個人不要有酒駕行為。二、在法令上面，可以看到國外許多法令都在製作。有取締跟嚴重刑罰。但這樣的方式還是無法阻擋酒駕發生的問題。

周說車禍發生主要的原因是因為酒後駕車，將來對於酒駕，喝醉酒，所有朋友的勸阻都負擔一些責任。法律上在技巧上可以用更多臨檢的方式來做。其他的酒駕檢測方式來阻擋酒駕行為發生。路上都有監視器，都能看到駕駛人的行為若有怪異，可以做阻擋。

金介壽則認為解決問題從教育做起，酒駕不能開車，小朋友不會開車，更不會酒駕，但他可以回家告訴爸爸，在聯絡簿上寫爸爸有沒有酒駕開車、做紀錄，然後爸爸看到簽名。另外，就是透過電子媒體，公開的把那些酒駕車禍的慘忍鏡頭放送，而且千萬不要打馬賽克，最後法律要重刑，我支持新加坡鞭刑的方式，打到他怕，他就不敢酒駕，罰款沒有用，有錢人有的是錢。

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(中時電子報)