走私黃金抓到了？查洗錢「水房」赫見「金胸罩」模具

2018年03月26日 16:23 中時 胡欣男

查扣的胸罩模具，與上週日本海關宣布破獲的黃金走私案形狀雷同。（日本海關提供）

刑事局破獲詐欺機房的洗錢水房，查扣千萬現金等贓證物。（胡欣男攝）

莊姓男子（右2）涉嫌替詐騙集團洗錢匯兌遭逮。（胡欣男翻攝）

刑事局偵破替電信詐騙機房地下匯兌洗錢的「水房」集團，發現嫌犯除洗錢外，還涉嫌從香港夾帶黃金來台，以模具壓製成女性胸墊，再走私至日本獲利。

刑事局指出，去年7月底大陸公安與印尼警方在印尼破獲跨境電信詐欺機房，其中有梁姓男子等6名台嫌遭遣送大陸羈押，另外4人則被印尼驅逐出境，返台遭羈押。

警方溯源追查幕後洗錢集團，查出35歲莊姓男子涉嫌與妻子、劉、陳姓男子等人替該詐欺集團地下匯兌，除將詐騙所得匯至多個帳戶，還將至少新台幣1300萬詐騙所得「回水」挹注峇里島機房營運開銷。

警方蒐證後上週展開拘提搜索，意外在莊嫌內湖住處搜到鐵塊、女性胸部形狀金屬模具、金屬探測器、護照套等物，查出莊嫌還從事走私黃金勾當，為避免遭海關攔查，自備探測器等，模擬走私黃金入、出海關流程。

因搜到的胸部模具跟去年底日本北海道海關查獲的3名台籍女子走私黃金的胸墊外型雷同，手法如出一轍，懷疑莊嫌就是走私黃金集團的幕後主嫌，但他否認，此部分擴大偵辦中。

另於其他嫌犯家中搜到大麻、愷他命等毒品，查扣現金台幣1300百多萬、美金2萬，扣押價值5000多萬的房產5棟，全案依詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送。

(中時)