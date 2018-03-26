買房後男友想幫忙繳房貸 背後條件卻讓女友超為難

2018年03月26日 16:15 中時電子報 林郁庭

買房非易事，也常有愛侶之間因大筆買房開銷而撕破臉產生心結。近日，有女網友上網求救，表示自己最近買房了，頭期款是爸媽付的，剩下每個月要付５萬貸款，而男友堅持要幫忙付房貸，目的是希望一起付款後，房屋改為共同擁有，導致兩人爭執。

該位女網友在批踢踢上發文，最近爸媽幫她付了頭期款後買了房子，剩下的要靠自己每個月付將近5萬貸款。女網友表示，對她來說還算能負擔的起貸款，但近期仍因此沒辦法做多餘的消費，男友說「不捨我這麼辛苦，也想幫我負擔，反正以後結婚也是要一起住的。」

男友的論點是，既然他以後也要住，就一定也要負擔貸款，他甚至因此認為共同繳房貸後，房子應該要改登記為「共同擁有」。但這卻讓女網友十分困擾，因自己從小是被教育要獨立，所以不喜歡「欠別人」的感覺，而且她認為與男友尚未結婚，在金錢這部分更要分清楚。

男友卻認為原PO的觀念，是「沒有共同為未來努力的感覺」，還批她因為頭期款，而拒絕登記房子為共同擁有一事是一種「有錢人」的姿態！還爆氣說「如果都我買的話他以後也不住」。雨男友的爭吵讓原PO超困惑，因此上網詢問其他網友的看法。

其他網友見了PO文，部分同意原PO爸媽是要給女兒一個人的房子，不是新婚房，建議「這時候讓爸媽肯的話讓他們幫你揹黑鍋，說父母堅持，這是他們資助的但書不能違抗。」，另有許多網友附和，「如果你出房子錢，他出家用生活費，也算是一種對生活的共同付出吧？幹嘛一定要登記共有」、「財務分清楚+1 不要共同持有」。更有許多人直接點出問題癥結點就是，「簡單來說，一切是男友的男性面子和尊嚴問題，才會糾結在房子所有權」。

(中時電子報)