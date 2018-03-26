歐商報告：台就業市場審慎樂觀 需留意地緣政治風險

2018年03月26日 16:36 中時 陳建瑜

歐洲商會與其顧問公司米高蒲今公布2018年台灣薪酬標準指南報告。米高蒲志董事總經理鐵弼時（Mark Tibbatts）評估，長期而言，台灣經濟及人力市場仍「審慎樂觀」，但不意外將受地緣政治風險的影響，全球貿易戰是潛在風險其中之一。

米高蒲總監Shaun Cronin在報告中指出，目前台灣正掀起一場人才爭奪戰，包括半導體、軟體與物聯網領域人才都很搶手，企業必須提供具競爭力薪資並維持強而有力的雇主品牌。專業人才通常會有多重工作機會，會評估潛在雇主的內部技術和未來發展，因此，企業投資引進新技術至關重要，這樣才能吸引求職者。

報告提及，專業人士假使具備產品開發與整合、品質工程、機械學習、資料科學等必備技術技能，轉職後可望獲得15%至20%的平均加薪幅度，且就業環境職缺多但人才少，進而提升加薪行情。

媒體詢問，中國大陸對台31項政策對台灣人才影響，鐵弼時表示，他不就中國大陸的特定政策評論，不過就人才流失的部分，政府、民間企業及各方都需扮演其中角色，不管政府政策如何，大家都必須關注，如果希望人才留在台灣，就要提出讓他們留下來的誘因。

歐商會執行長何飛逸強調，必須做更多減少人才流失，讓外國專業人士更容易來到台灣，目前有很多的挑戰，但政府就專業人士放寬限制是好的一步，我們必須持續關注，以確保台灣是一個具吸引裡的工作地方。

鐵弼時說，他們評估台灣在長期的就業及經濟市場仍是「審慎樂觀」（cautiously optimistic），但須留意「地緣政治」的風險影響。對於所謂的「地緣政治」，鐵弼時說，任何地緣政治發生的事件都有可能，潛在威脅如「貿易戰」為其中之一，如果是在歐洲則「英國脫歐」是另一個。

鐵弼時強調，雖然世界經濟仍表現不錯，但有一些圍繞世界的議題可能造成商業影響。是「可能」，但不見得會發生，希望不要發生。而同時，就是讓事情持續進行，專注於什麼是對經濟好的。

至於為何以「地緣政治」作為評估標準？鐵弼時表示，因現階段全世界經濟表現不錯，但唯一因素是「不確定性」， 「不確定性」對商業來講就是無法做決策。坦白講，人們想知道未來會發生什麼事，但這是問題，如果沒有人有答案，人們就無法做投資決策，這對商業就有影響。

美中貿易戰對歐商影響，何飛逸表示，商會並未對此特定做太多準備，因為現在還言之過早，要觀察一陣子才知道。

(中時)