實踐服設動態展 陳璐獲時裝組新銳設計師首獎

2018年03月26日 16:33 中時 吳奕萱

實驗組李知謙及洪一心的「Phainómenon」，獲得冠軍作品。（實踐大學提供）

由實踐大學服裝設計學系舉辦的「2018在校生服裝動態展演」，在3月22日圓滿落幕。本屆評審團隊，由時尚界的專業人士擔任，包括London College of Fashion / Study Abroad Manager Hannah Svenson Macleod、日本文化學園大學院長永富彰子、上海東華大學服裝與藝術設計學院楊潔、傅婷教授、捷恩尼納品牌創辦人郭珮玲、ELLE雜誌盧淑芬總編輯，及Esquire君子雜誌袁青總編輯等。

而獲得本屆首獎的新銳設計師，分別為時裝組第8組陳璐的「Nite Nite」，實驗組第7組李知謙及洪一心的「Phainómenon」，獲得此次冠軍作品。時裝組第一名得獎者陳璐將獲得「英國聖馬丁藝術設計學院CSM與倫敦時尚學院LCF」免費的短期課程體驗，價值一千四百英鎊。

實踐大學服裝設計學系主任許鳳玉表示，學校除了專業實務的課程外，也持續透過類似的服裝展演活動，提供同學展現創意的機會，並於國際交流平台上，與服裝產業的專業人士分享自己的設計作品，讓學生與業界有更多接觸及實作的機會。

(中時)