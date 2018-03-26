台以教育論壇中市登場借鏡以色列經驗形塑教育創新風氣

2018年03月26日 16:19 中時 陳世宗

台中市長林佳龍今年2月赴以色列參加全球市長會議，行銷台中世界花卉博覽會並進行市政交流，為兩國合作打下基礎。教育局26日與康寧大學、忠明高中合作舉辦「2018台以教育與創新國際論壇」，邀請以色列2所高中60位師生與忠明高中師生進行創新教學方案及學習心得分享，盼透過學校城市外交，提升學生國際視野外，更借鏡以色列經驗，形塑台中未來教育創新風氣及機制。

教育局指出，為促進台灣與以色列教育與創新的交流，康寧大學自2015年起，每年邀請以色列師生來台進行交流，並舉辦台以教育論壇，每屆邀請超過一百多位國內外關心教育人士共襄盛舉。

該校透過我國駐以色列代表處知悉林市長剛訪問以色列，已為台中與以色列各項合作打下穩固基礎，特別與市府教育局、忠明高中合作，首度將論壇移師到台北以外城市舉辦，期能擴大台中學生國際視野，分享不同學習方式及經驗。

本次來訪的以色列高中訪問團，包括來自海法Leo Baeck School的猶太裔師生26人及來自拿撒勒Nazareth Baptist School的阿拉伯裔師生34人。論壇主題為「2018台以教育新面貌」，除兩國教師發表教學現場的創新方案；分享以學生為主體的教學活動，以增進學生學習效能的真實案例外，為了提高本次論壇學生參與，特別安排學生代表進行學習經驗分享。

以色列學生代表表示，父母從小教導他們透過問問題、創意解決挑戰，享受追求成功的過程，同時以色列人不分男女，18歲時就須被徵召從軍，軍隊的訓練也是塑造以色列青年如此不一樣的原因。

忠明高中學生代表則以12年國教多元選修課程及台中正在辦理的「優遊台中學跨校選課計畫」為例，透過豐富的畫面與生動演說，分享學習過程中的趣事，現場笑聲不斷，互動熱絡，充分呈現雙方教育的創新面貌及成果。

論壇結束後，忠明高中學生以小組方式，帶領著以色列的學伴，沿路經過國立自然科學博物館前往草悟道，進行踏青與解說，不僅讓以色列學生留下深刻印象，也讓忠明高中學生體會到語言學習的重要。在參訪結束後，所有同學互相交換臉書或是WhatsApp帳號，讓每位學生成為推動城市外交的小尖兵。

教育局也安排以色列師生參訪台中國家歌劇院、綠川水岸廊道及宮原眼科等中區再生成功案例，體驗台中如何結合舉辦2018台中世界花卉博覽會契機，打造花園城市新風貌，讓以國師生留下深刻印象，紛紛表示期盼花博活動期間能有機會再度訪問台中。

(中時)