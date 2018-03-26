繪就中國鐵路的百年歷史畫卷

2018年03月26日 16:16 中時電子報 文章來源：瀋陽市旅遊委員會

20世紀60年代，影片《12次列車》(又名《英雄列車》) 曾感動過無數中國觀眾。這部影片的“12次”是當年火車的車次，而這部機車真正的型號是勝利8型蒸汽機車，俗稱勝利811。

1959年7月21日晚，由瀋陽開往北京的12次特快列車在雨天中於22:35正點發車，列車長是瀋陽人張敏媛。7月22日拂曉，列車行至錦州境內，此時錦州以北地區烏雲密佈、大雨滂沱，河水氾濫，結果“12次”被困在遼寧省綏中縣境內前衛至高嶺間長達3天3夜。20多名女乘務員在張敏媛的帶領下，將列車上僅有的和飛機空投的食品全部供應給旅客，不僅保護了全車612名旅客的生命和財產安全，還搶救出了當地350多名災民。時任瀋陽音樂學院院長的李劫夫當時剛好乘坐這趟列車，經過這場災難後，李劫夫創作了歌曲《我們走在大路上》，傳唱全國。第二年，八一電影製片廠將這段故事搬上了銀幕，片名就叫《12次列車》，轟動全國。現今，這部影片的主人公一勝利811機車，便陳列在瀋陽鐵路陳列館。

瀋陽鐵路陳列館前身是始建於1984年的瀋陽鐵路蒸汽機車陳列館，占地面積約8000平方米，設有兩條停放展覽機車的線路。原館收藏著產自20世紀的美、日、德、波蘭、羅馬尼亞、捷克、前蘇聯、中國8個國家的15台老式蒸汽機車。其中，10年美國生產的DBI型小型蒸汽機車，距今已有上百年歷史，它是整個蒸汽機車家庭中最古老的成員之一。而日本川嶺公司在1934年製造的SL7型“亞細亞號”蒸汽機車，設計時速最高達130公里，動輪直徑兩米，外形呈流線型，曾用於牽引特快旅客列車。此外，這裡還有我國1960年自行設計製造的QJ型蒸汽機車，是新中國成立後第一批生產的，它為中國鐵路機車製造史寫下了光輝的篇章，成為中國人民的驕傲。

瀋陽鐵路陳列館在國外早已赫赫有名。每年，美國、英國、日本、比利時等國不少蒸汽機車愛好者，不遠萬里來到瀋陽，一睹“老爺車”的芳容。許多日本遊客專程趕來，他們大多數是當年在“亞細亞號”列車上工作過的司機、乘務員，或是乘坐過它的人。據統計，從1984年開館至今，原館共接待世界50多個國家的旅遊團隊及3萬余名遊客和蒸汽機車愛好者。

2010年，瀋陽鐵路陳列館搬遷，最終落戶于蘇家屯區，靠近蘇家屯火車站。蘇家屯火車站是座有著100多年悠久歷史的火車站，始建於1903年，是在中東鐵路通車後修建的車站。當時，日本侵略者改建火車站後，將火車站西側一塊地辟為“滿鐵附屬地”，同時，借火車站交通運輸之便，將一些外地人及蘇家屯堡村民漸次搬遷到火車站以西居住。後來隨著人口逐年增加，站西地區開始繁榮起來，逐漸形成糧食交易市場和商品流通的集散地。

現在的蘇家屯站，每天有30餘列火車在此停靠，而作為一個特等站，它更重要的任務是擔當沈大、沈丹等鐵路線直達、直通、區段、摘掛列車以及瀋陽樞紐小運轉列車的編組、解體任務，是東北地區最大的路網性編組站和零擔貨物中轉站。

有資料顯示，抗美援朝時期，蘇家屯是軍用飲食供應站，是赴朝過往部隊後勤補給的重要一環。當時抗戰時間緊，過往部隊多，供應初期情況特別緊張。最開始，蘇家屯火車站每半個小時到站一列火車，每車至少一個團少說也有一千四五百人，往往是這列車下來的人還沒吃完，下列車就又來了。不僅如此，還有大量的軍馬需要食物供應。為了解決這一問題，當時就雇傭蘇家屯火車站附近的百姓為臨時職工，初期招來了800多人。

但即便有這麼多人進行服務，但工作高峰時仍不能滿足需要。當時一個蒸飯箱一次可以蒸熟300斤米，熬菜鍋裡的水深得可以沒過成人胸口，熬菜時，必須三個人用鐵鍬攪和……據說，當時一晝夜能不間斷地供應1200人用餐，2000人飲用開水。1951年共接待129.64萬人，其中用餐的為72.26萬人，供應開水11.61萬擔，補給馬草10.49萬斤、馬料2.2萬.....

時間的輪盤轉到了新時代，如今在位於蘇家屯火車站附近的瀋陽鐵路陳列館，能看到一座由蒸汽機車車輪製作、象徵著濃縮歷史、凝聚力量的雕塑，上面有一塊用蒸汽機車頭部製作的時鐘，時間定格在2008年8月1日10時40分——首列京津城際動車組列車開行的時刻，標志著中國鐵路進人高速時代。

這座新建的瀋陽鐵路陳列館集收藏、陳列、宣傳、教育於一體，主要分為鐵路裝備展區、史料圖片展區、運輸能力展區和安全教育展區，具有成果展示、典型弘揚、集中教育、素質培訓和主題活動5項功能。比瀋陽鐵路歷史悠久，從1891年清政府修築關內外在瀋陽鐵路陳列鐵路算起，迄今已走過120多年的歲月。在瀋陽鐵路陳列館鐵路裝備展區，陳列著大量機車、客車、貨車及工電設備，充分展示了鐵路技術裝備更新換代的巨大變化。在史料圖片展區，400米的牆面上，1500張歷史圖片真實記錄了一代代鐵路人對共和國鐵路事業的忠誠和奉獻，生動展現了中國鐵路對國民經濟發展的重要地位和作用。

安全教育展區展出了瀋陽鐵路自新中國成立以來發生的30個重大事故案例，編輯了安全警示錄，整理了20部各類事故案例警示教育片，並對近年來瀋陽鐵路局因漏檢漏修及違章作業而引發事故的60件折損部件和設備進行了收集和陳列，成為職工安全警示教育的重要課堂。該館已被原鐵道部命名為“鐵路愛國主義教育基地”，被遼寧省委命名為“遼寧省愛國主義教育基地”和“遼寧省關心下一代工作委員會教育基地”。

瀋陽鐵路陳列館，見證了中國鐵路的發展史，繪就了中國鐵路的百年歷史畫卷。在這裡，你可以嗅到歷史的滄桑，可以觸到現代的文明，仿佛那段已然沉寂的歲月又重新激蕩起來，而那一輛輛昔日奔馳在一線的機車，似乎正呼嘯著駛向未來……

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(中時電子報)