北捷東側南北向2方案出爐　動物園到內科只要21分鐘

2018年03月26日 16:33 中時 陳燕珩

北市副市長林欽榮說，為了根本解決內科交通，市長柯文哲指示全面加速，預計下半年完成可行性研究。（陳燕珩攝）

內湖塞車問題難解，北市府規畫東側南北向捷運路線，從劍南路站通往動物園站，初步提出2方案，差別是內湖段沿瑞光路或堤頂大道，市府傾向「瑞光路案」，較能有效紓解內科壅塞情形，未來從動物園到內科核心只要21分鐘，預計年底將可行性研究送中央審核，不過距離完工至少還要10年。

台北市有3條東西向捷運路線，不過東側缺乏南北向連接，為此市府規畫東側南北向捷運系統，採中運量及地下化興建，未來可與環狀線南、北環段構成環形路網，形成「一車到底」的山手線，並與現有文湖線、松山新店線、板南線及淡水信義線路網串聯。

北市捷運局長張澤雄說明，目前東側南北向路線規畫2方案，都是從劍南路站到動物園站，其中「瑞光路案」全長13.12公里，將設10個地下車站，直接穿越內科，還可配合沿線公宅基地、內科之心發展，市府較傾向該案。不過經費暫估需950億元，且未來施工時尖峰時段交通壅塞問題待解。

另外「堤頂大道案」全長12.23公里，將設9個站，經費約870億元，缺點是進入內科還需轉乘，且堤頂大道為內湖聯外重要幹道，施工期間對交通影響較大；北市府27日起一連3天，分別會在信義、文山和內湖辦理地區說明會，徵詢居民的意見。

張澤雄強調，完工後預計日運量有40萬到45萬人次，尖峰時段每小時可服務1.5萬人次，未來從象山站到內科核心，可從36分鐘縮短到14分鐘；動物園到內科核心可從40分鐘縮短到21分鐘，能有效舒緩內科聯外交通。

北市副市長林欽榮說，為了根本解決內科交通，市長柯文哲指示全面加速，預計下半年完成可行性研究，明年提綜合規畫，經中央核定後需要9.5年施工期，幾乎可以跟南、北環段同步動工，未來該路線會串連台北「金三角洲」，將內科、信義計劃區和東區門戶連結起來。

(中時)