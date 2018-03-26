軍改起支俸率定調「55＋2」 最高至35年資85％

軍改起支俸率定調「55＋2」。(資料照片，鄭任南攝)

友善列印
中時

年改會召集人、副總統陳建仁今第三度邀綠委討論軍人年改案，針對外界關注的起支俸率，綠委蔡適應轉述，原來國防部的起支俸綠版本為「50+2.5」，並一直往上算年資到40年；但後來討論的共識是「55+2」，以起支俸率55％計算，每年增加2％，以35年計算，最高起支俸率到85%為止。不過蔡適應說，雖然會中有共識，但還沒拍板，年改會還需要精算，本周四恐來不及在行政院會通過。

年改會日前已定調樓地板為38990元，但退撫新制的俸率計算分為兩派，其一是服役滿20年，起支俸率50％，中將階以下者，每增1年年資增加2.5％、上將增加2％的，外界稱為「50+2.5」版本；另一種則為起支俸率55％，每增加1年年資增加2％、第31年起，每增加1年年資增加1％的，被稱為「55+2」版本。

蔡適應表示，多數黨內立委支持「55+2」的版本，但因現行《陸海空軍軍官士官服役條例》第37條明定，軍官、士官現役年資最高採計35年，他認為就不必再更動30年後的俸率，他主張就直接以起支俸率為55%，每1年增加2%計算，最高起支俸率到85%為止，全部都比照這個俸率。

蔡適應說，與會者對此俸率版本比原先國防部端出版本還優，對此有高度共識，國防部也認為對於推動募、軍人長久留用很有幫助；至於已經退伍的軍士官，若以新俸率實施，大約會比現在領得少20%，但過去國防部會差到25%，等於是取一個中間值。

蔡適應指出，現役的軍士官退伍若用討論後的版本，可以有比較優渥的退伍金；對於過去曾領18%、新舊制併存者，雖然這次軍改有減少，但與會者認為對生活上的影響應該在可接受的範圍。

(中時)

歐商報告：台就業市場審慎樂觀 … 葉元之嗆吞螺栓讓螺栓爆紅 柯P幕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。