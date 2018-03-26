軍改起支俸率定調「55＋2」 最高至35年資85％

2018年03月26日 16:41 中時 郭建伸

年改會召集人、副總統陳建仁今第三度邀綠委討論軍人年改案，針對外界關注的起支俸率，綠委蔡適應轉述，原來國防部的起支俸綠版本為「50+2.5」，並一直往上算年資到40年；但後來討論的共識是「55+2」，以起支俸率55％計算，每年增加2％，以35年計算，最高起支俸率到85%為止。不過蔡適應說，雖然會中有共識，但還沒拍板，年改會還需要精算，本周四恐來不及在行政院會通過。

年改會日前已定調樓地板為38990元，但退撫新制的俸率計算分為兩派，其一是服役滿20年，起支俸率50％，中將階以下者，每增1年年資增加2.5％、上將增加2％的，外界稱為「50+2.5」版本；另一種則為起支俸率55％，每增加1年年資增加2％、第31年起，每增加1年年資增加1％的，被稱為「55+2」版本。

蔡適應表示，多數黨內立委支持「55+2」的版本，但因現行《陸海空軍軍官士官服役條例》第37條明定，軍官、士官現役年資最高採計35年，他認為就不必再更動30年後的俸率，他主張就直接以起支俸率為55%，每1年增加2%計算，最高起支俸率到85%為止，全部都比照這個俸率。

蔡適應說，與會者對此俸率版本比原先國防部端出版本還優，對此有高度共識，國防部也認為對於推動募、軍人長久留用很有幫助；至於已經退伍的軍士官，若以新俸率實施，大約會比現在領得少20%，但過去國防部會差到25%，等於是取一個中間值。

蔡適應指出，現役的軍士官退伍若用討論後的版本，可以有比較優渥的退伍金；對於過去曾領18%、新舊制併存者，雖然這次軍改有減少，但與會者認為對生活上的影響應該在可接受的範圍。

(中時)