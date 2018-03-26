興大與世界名校簽署獸醫雙聯學位

愛荷華州立大學獸醫學院院長Patrick_Halbur（左）與興大校長薛富盛代表簽署雙聯學位。（馮惠宜攝）

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中興大學與美國愛荷華州立大學26日簽訂獸醫學士跨國雙聯學位與臨床碩士雙聯學位。（馮惠宜攝）

中興大學繼2017年2月與美國堪薩斯州立大學簽訂獸醫雙聯學位後，26日再與美國愛荷華州立大學(Iowa State University，簡稱ISU)簽訂獸醫學士跨國雙聯學位與臨床碩士雙聯學位。美國學生取得學士後獸醫學位平均須8年，台灣學生有機會以7年時間取得兩校獸醫學位，與兩國獸醫師考照資格。目前亞洲地區僅中興大學同時與兩所美國獸醫名校簽訂雙聯學位。

簽約儀式由愛荷華州立大學獸醫學院院長Patrick Halbur、副院長Qijing Zhang及Walter Haw Hsu教授等人代表來台，與興大校長薛富盛、興大副校長楊長賢、興大獸醫學院院長張照勤代表兩校簽約，雙聯學位促成的推手興大主任秘書陳德勛與獸醫學院前院長周濟眾、副院長徐維莉也於儀式中共同見證。

張照勤指出，美國現行獸醫教育為學士後4年制，大學4年加上學士後4年，一般需8年才能取得學士後獸醫學位，而興大與愛荷華州立大學的獸醫學士雙聯學位為在興大就讀2年大學部，再加上愛荷華州立大學一年預科教育及4年獸醫專業學院教育，7年即可獲得兩校兩個等級的獸醫學位，同時兼具台美獸醫師執照考照資格。

目前規劃臨床碩士雙聯學位是在興大完成4年的專業課程教育後，至愛荷華州立大學以2至3年的時間攻讀臨床碩士，相較於現有的教育制度，學生可於更短的時間同時取得台灣獸醫學士與美國碩士學位。

目前美國開放招收外國學生就讀獸醫學位的大學主要有4所，興大是亞洲第一也是台灣唯一與美國兩所名校簽約的大學，提供台灣學生絕佳邁向國際的機會。

(中時)

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