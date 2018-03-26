浪漫台3線讓在地人好好生活 外地人找到樂趣

東勢客家文化園區改造等，已列入中央前瞻計畫；透過推動老街再造、串連各園區，加值區域發展創造在地就業機會。（陳世宗攝）

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台中市政府為帶動山城全面發展，呼應中央浪漫台三線政策，將客家政策列為全市施政重點！市長林佳龍26日說，台中推動客家文化結合浪漫台三線，加上前瞻基礎建設的核定，將創造政策加乘成效，讓「在地人好好生活，外地人找到樂趣」，讓客家文化更深入在地生活。

台中市市政會議26日移師東勢高工活動中心舉行，議邀請東勢、新社、石岡等區里長出席，由客委會主委劉宏基針對「台中市浪漫台三線」推動計畫暨客家政策成果進行專案報告。

劉宏基表示，「國家級台三線客庄浪漫大道」由北至南，經過桃園、新竹、苗栗到台中；有別於桃園、新竹、苗栗皆以「茶」廊道為主軸，台中則以「里山客庄、花果台中」廊道為主軸。東勢為台中市客家廊道的第一個路口，也是台三線客庄文化廊帶的南口，

劉宏基說，市府東勢客庄特色進行整體規畫，打造成為「國家級台三線客庄浪漫大道」的一顆閃亮明珠。東勢區包括客家文化園區改造、飲食花園空間景觀改善規畫設計、慶東里大茅埔客家聚落生活空間規畫、傳統街區改善先期評估等4案，也皆已列入中央前瞻計畫。

林佳龍表示，透過新空間再生、舊空間改造，整合在地與中央的資源，配合交通建設逐步完善，東勢區將落實以人為本的核心理念，目標讓孩子學習客家文化、傳承阿公阿嬤的語言，更要創造工作機會，讓年輕人願意返鄉工作；藉由多方面推展為客家文化推廣及山城觀光產業挹注創新能量。

(中時)

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