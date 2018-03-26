這棵梅樹 半數果實是異卵多胞胎連體嬰

信義鄉梅子夢工廠園區有棵梅樹，結出來的果實，約有半數是2顆或3顆黏在一起的「連體嬰」，連植物專家、教授都覺得很神奇。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
青梅果「連體嬰」。（沈揮勝攝）
台灣生態學會理事長楊國禎形容這種青梅果連體嬰的形成現象，類似於異卵雙胞胎或三胞胎；畫面中這4串梅果總共11顆，幾乎全是以2顆或3顆為1組，果肉黏在一起，只有最右邊那1顆是獨立的。（沈揮勝攝）

「咦！怎這樹上梅果，大半是連體嬰？」南投縣信義鄉農會梅子夢工廠區內梅園，近日正在採收，廠長張勝正26日上午發現，其中1棵年輕植株，結出來的果實多數是2顆或3顆「黏」在一起。專家認為是變異造成，其現象類似於異卵雙胞胎或三胞胎。

張勝正表示，梅子夢工廠園區內共有100多棵梅樹，其中大部分樹齡在20至30年之間，但也有一些是新栽種的。青梅結果實，都是1顆1顆獨立的，即使豐年果實密度高全擠在一起，工人採收時也久久才會摘到1串、2串「連體嬰」。

但這棵樹齡約7到8年的年輕植株情況很特別，樹上的果實雖然僅有幾百顆，但卻有一半是2顆或3顆黏在一起生出來。到底是品種不同？個別基因問題？或是授粉其出了什麼狀況？連長期照顧它的管理員田新明都摸不著頭緒。

信義鄉農會總幹事黃志輝說，出現1串、2串連體嬰的情形「久久才看到一次」，但像這樣1棵樹很多串真的是連聽都沒聽過，是什麼原因造成？一時也難以理解。

知名植物專家、台灣生態學會理事長楊國禎也說，此況前所未見！算是極其特別的個案，研判發生原因傾向於變異。

楊國禎說，梅的花芽是單出，也就是說各芽單朵生長；但這棵梅樹可能受環境或其他不明因素影響，出現多花成簇開在一起的情形；當它結果實時因為互擠，終至變成「連體嬰」。此現象或可用異卵雙胞胎或三胞胎來作比喻。

(中時)

浪漫台3線讓在地人好好生活 外地… 全球唯一！「調和之王」皇家禮炮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。