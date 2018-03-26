這棵梅樹 半數果實是異卵多胞胎連體嬰

2018年03月26日 16:50 中時 沈揮勝

青梅果「連體嬰」。（沈揮勝攝）

台灣生態學會理事長楊國禎形容這種青梅果連體嬰的形成現象，類似於異卵雙胞胎或三胞胎；畫面中這4串梅果總共11顆，幾乎全是以2顆或3顆為1組，果肉黏在一起，只有最右邊那1顆是獨立的。（沈揮勝攝）

「咦！怎這樹上梅果，大半是連體嬰？」南投縣信義鄉農會梅子夢工廠區內梅園，近日正在採收，廠長張勝正26日上午發現，其中1棵年輕植株，結出來的果實多數是2顆或3顆「黏」在一起。專家認為是變異造成，其現象類似於異卵雙胞胎或三胞胎。

張勝正表示，梅子夢工廠園區內共有100多棵梅樹，其中大部分樹齡在20至30年之間，但也有一些是新栽種的。青梅結果實，都是1顆1顆獨立的，即使豐年果實密度高全擠在一起，工人採收時也久久才會摘到1串、2串「連體嬰」。

但這棵樹齡約7到8年的年輕植株情況很特別，樹上的果實雖然僅有幾百顆，但卻有一半是2顆或3顆黏在一起生出來。到底是品種不同？個別基因問題？或是授粉其出了什麼狀況？連長期照顧它的管理員田新明都摸不著頭緒。

信義鄉農會總幹事黃志輝說，出現1串、2串連體嬰的情形「久久才看到一次」，但像這樣1棵樹很多串真的是連聽都沒聽過，是什麼原因造成？一時也難以理解。

知名植物專家、台灣生態學會理事長楊國禎也說，此況前所未見！算是極其特別的個案，研判發生原因傾向於變異。

楊國禎說，梅的花芽是單出，也就是說各芽單朵生長；但這棵梅樹可能受環境或其他不明因素影響，出現多花成簇開在一起的情形；當它結果實時因為互擠，終至變成「連體嬰」。此現象或可用異卵雙胞胎或三胞胎來作比喻。

(中時)