「無添加防腐劑」更毒！農學博士爆市售食品的暗黑真相

「無添加防腐劑」更毒！農學博士爆市售食品的暗黑真相。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導
市售食品儘管標示「無添加防腐劑」，仍暗藏其他「添加物」的風險。(示意圖/中時資料照)

現代人注重養生，飲食追求「純天然」、「無添加」，但是你以為「無添加防腐劑」的食品比較健康嗎？日本農學博士有路昌彥揭露市售食品的暗黑真相指出，不使用防腐劑可能讓食物滋生細菌，反而比防腐劑更毒；此外，為了避免微生物增生，儘管標示「無添加防腐劑」，卻可能使用了更多你看不懂的「添加物」來代替！

根據聯合元氣網報導，有路昌彥表示，法規上被列舉為「防腐劑」的物質，只要少量使用就有良好效果，至於其他添加物，則必須使用相對較多的量才能達到效果。因此，不使用防腐劑而改用其他添加物來保存食物，是本末倒置的做法。而且「防腐劑」對人體健康的危害風險極低，所以堅持「無添加防腐劑」並無意義。

為了堅持不使用防腐劑，又要降低食物中毒的風險，業者只好使用同樣具有「能使微生物不增生」效用的其他添加物。實際到各大賣場觀察，確實不難找到例如「無添加化學調味料」、「無添加合成色素」、「無添加人工甘味劑」等各式各樣的「無添加食品」，甚至以此為賣點進行銷售，讓消費者誤以為「無添加防腐劑」對健康有益，實際上卻可能暴露於更龐大風險之中。

(中時電子報)

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