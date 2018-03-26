全球唯一！「調和之王」皇家禮炮 23 年 台灣限定推出

2018年03月26日 16:57 中時電子報 吳勝雄

素有“調和之王”美名的皇家禮炮 Royal Salute，日前特別推出台灣獨賣酒款-皇家禮炮 23 年，為了該酒款上市，台灣保樂力加特別邀請品牌大使英國皇室阿蓋爾公爵 Duke of Argyll，與全球知名的“調香達人”Barnabé Fillion 來台參與，現在包括知名藝人藍鈞天等嘉賓，一起見證專為台灣量身訂作的酒款上市。

皇家禮炮享譽全球，台灣市場是亞洲區主戰區，此次品牌特別以寶島在地元素為靈感，量身打造出皇家禮炮 23 年；罕見紫色瓶身，創意是來自歐洲與中國皇室所象徵的尊貴顏色－帝王紫。包覆在紫色瓶身中的酒液，承襲品牌一以貫之的極致天鵝絨般柔順風格，其中添加了台灣最廣為人知的經典：東方美人的清新蜜香，與在地水果：酸甜鳳梨，濃郁香蕉，鮮甜芒果與煙燻龍眼等不同層次帶來的豐富香氣。

皇家禮炮23年品酩饗宴盛況空前，超過350人參與。(保樂力加 提供)

皇家禮炮23年為台灣限定，全球唯一。(保樂力加 提供)

皇家禮炮全球首席調酒師 Sandy Hyslop說：「台灣東方美人的高雅茶香令我深受啟發，這種迷人香氣，能與皇家禮炮豐富和諧，圓融滑順的風格完美契合。」

結合福爾摩沙在地素材與品牌的精緻調酒工藝，對皇家禮炮與台灣市場而言，都是一樁前所未有的盛事。阿蓋爾公爵 Duke of Argyll 也特別偕同品牌創意顧問 Barnabé Fillion，共同來台參與這場氣勢非凡的上市晚宴。晚宴上，Barnabé 也分享他獨到的調香專業知識，並帶領 350 多位貴賓，體驗聞香與品酒之間的絕對關係，打造令人難忘的皇家禮炮 23年之夜。

皇家禮炮品牌大使英國皇室阿蓋爾公爵（左）特地來台灣參與此盛事，右為台灣保樂力加董事總經理王德勤。(保樂力加 提供)

皇家禮炮全球首席調酒師 Sandy Hyslop。(保樂力加 提供)

晚宴上，Barnabé 分享他獨到的調香專業知識，並帶領現場貴賓體驗聞香與品酒之間的絕對關係。(保樂力加 提供)

晚宴佳餚也是亮點之一，為了歡迎遠從蘇格蘭抵台的品牌大使阿蓋爾公爵，以及襯托皇家禮炮 23 年的在地元素，品牌特別邀請國宴級主廚設計菜單- 總鋪師陳兆麟率領其子陳冠宇，連同台灣總鋪師業界最頂尖的師傅二代，包含：莊育賢，郭子銘，施捷怡等大師的兒女們，共計五位主廚進行十手聯彈獻藝，以世代傳承的形式，堆砌各具其意的創新台式菜色，每一道菜都融入了皇家禮炮 23 年的素材細節與抽象涵義，與酒款交互搭配品嚐，這一場從產地到餐桌，從在地到皇室的華麗晚宴，讓現場貴賓的五感體驗，於餐桌上怦然綻放。

皇家禮炮23年品酩饗宴以在地到皇室的華麗餐點，讓每一位貴賓的五感體驗，都於餐桌上怦然綻放。(保樂力加 提供)

除了酒款本身充滿福爾摩沙的文化精神，皇家禮炮 23 年的外盒包裝，更是跳脫以往設計風格，這次特別與具有國際影響力的台灣插畫家劉經瑋進行創意合作，以東方美人茶的傳奇故事為靈感，發展出英國海上貿易與台灣高山美景的融合，從東方到西方，從寶島鳥語花香到倫敦塔與皇家禮炮史翠艾拉酒廠，鮮明的繪製手法，勾勒出對酒款的無限想像，令皇家禮炮 23 年散發出從內而外的高雅貴氣，細緻與故事性，將無限想像落實於入口一瞬。

(中時電子報)