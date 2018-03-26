美稱經濟屈服時代終結 陸外交部：經濟恐嚇和霸權可休矣更恰當

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旺報

美國副總統彭斯最近表示，美國對中國產品徵稅的新舉措表明，美方經濟屈服時代已經終結。美國商務部部長羅斯稱，最終將就有關問題進行談判​​，而非為此而戰。26日，中國大陸外交部發言人華春瑩表示，美國有關官員說，美國經濟屈服時代已經終結。這件話聽著非常彆扭，感覺像是張冠李戴了。與其說美國經濟屈服時代已經終結，不如說美國經濟恐嚇和霸權可以休矣。這麼說會更恰當。

華春瑩說，美方應該明白，在二十一世紀國際貿易需要規則，而不是強權。中方一直遵守世貿組織的規則，維護以世貿組織為核心，以規則為基礎的透明、非歧視，開放和包容的多邊貿易體系。我們也一起主張要通過相互尊重，平等互利的原則，通過談判協商解決彼此的分歧，包括經貿方面的分歧。事實上，中美兩國就經貿問題也一直在進行磋商。

華春瑩強調，當然，我們也有信心、有能力在任何情況下維護好我們自己正當合法的利益。「現在球在美方一邊，我們希望美方做出理性而慎重的決策和選擇」。

美國《華爾街日報》26日報導稱，美國財長姆努欽將訪華。有外媒記者26日就此提問中方是否願意提出邀請？華春瑩說，關於中美經貿問題，包括摩擦問題，中方願意與美方本著相互尊重和平等互利原則來談判，妥善地管控分歧。我們對話磋商的大門始終是敞開的。

(旺報)

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