陸銀保監會主席郭樹清 兼任央行黨委書記、副行長

2018年03月26日 17:54 旺報 陳君碩

備受市場關注的中國人民銀行黨委書記的人選正式出爐。現年61歲的中國銀行保險監督管理委員會黨委書記、主席郭樹清，兼任中國人民銀行黨委書記、副行長。

澎湃新聞報導，3月26日下午，央行召開局級以上乾部會議，中組部有關負責人宣布，由易綱擔任央行行長、黨委副書記，郭樹清擔任央行黨委書記、副行長。從內部分工看，易綱負責央行的全面工作，郭樹清負責黨委職責範圍內的工作。根據《中華人民共和國中國人民銀行法》，中國人民銀行實行行長負責制。行長領導中國人民銀行的工作，副行長協助行長工作。

過往，央行的黨委書記與行長往往均由一人擔任，剛剛退休的周小川就擔任央行黨委書記、行長超過15年。

分析指出，這一人事安排，是為配合正在進行的金融監管體制改革的需要。目前，中國金融監管格局已經從原來的一行三會（人民銀行、銀監會、證監會、保監會）升級為「一委一行兩會」（國務院金融穩定發展委員會、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、證監會）。

3月13日上午，國務院機構改革方案出爐，銀監會和保監會合併，組建中國銀行保險監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位，統一監管銀行業和保險業。與此同時，此次改革方案還將銀監會和保監會擬訂銀行業、保險業重要法律法規草案和審慎監管基本製度的職責劃入中國人民銀行。

3月21日下午，中國銀行保險監督管理委員會召開幹部大會。中組部有關負責人宣布了中央關於中國銀行保險監督管理委員會黨委班子成員任職的決定，黨委書記郭樹清，黨委委員王兆星、陳文輝、黃洪、曹宇、周亮、梁濤、祝樹民、李欣然出席會議。

3月19日，易綱在全國兩會上被任命為新一任中國人民銀行行長。

同時，去年成立的、旨在加強金融監管協調的國務院金融穩定發展委員會，辦公室設在央行，這也意味著央行在新的金融監管框架中發揮更重要的作用。

隨著郭樹清和易綱正式履新，央行的領導班子為：三位央行副行長為52歲的陳雨露、55歲的潘功勝和54歲的范一飛，中央紀委駐中國人民銀行紀檢組組長是51歲的徐加愛，行長助理為2016年12月履新的劉國強。

(旺報)