脫離現實是為了體驗現實　河床劇團最新作品「開房間計畫：腹語術」

河床劇團作品《開房間計劃：腹語術》，打破觀眾與表演者之間的界線，演員在特殊打造的木箱空間裡，和觀眾近距離互動。（河床劇團提供）

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郭文泰說：「脫離現實的設計，是為了體驗現實。」這回部分演員也是自格林奈爾學院甄選而來。（河床劇團提供）

有如愛麗絲掉進樹洞，開啟神祕的世界。河床劇團最新作品《開房間計畫：腹語術》，地點選在當代藝術館，透過特殊打造的木箱舞台、裝置藝術和戲劇效果設計，讓觀眾打開一扇門，經歷如夢似幻的體驗。

導演郭文泰表示，在他的作品裡，觀眾經常有超現實的體驗，「這些脫離現實的體驗和設計，都是為了更加體驗現實。」郭文泰表示：「為什麼看戲只能用眼睛看、用耳朵聽不可？還有很多感官的體驗是很細微的，我希望觀眾可以用全身心的感官『看』戲。」

《開房間計畫：腹語術》是自河床劇團作品「開房間系列」延伸而來，郭文泰把飯店房間作為表演舞台，每場限定一位觀眾，走進房間，體驗深夜時分，發生在飯店房間裡的神祕懸疑事件。這回也有許多驚喜的機關安排，觀眾每打開一扇門，都是另一個全新的空間，每個空間，都有不同的戲碼。

郭文泰表示，作品名稱取為「腹語術」，是源自對周遭物件的想像力，「腹語術對我來說是像魔法一樣的事情，讓原本不會說話、沒有生命的娃娃，突然說起話來，帶給人驚喜感。如果我們平常在家裡客廳坐的椅子，也突然有了生命、突然飛起來，會發生什麼事情？」為此，在《開房間計畫：腹語術》裡，也有許多出乎意料的轉場效果，把觀眾從一個房間帶入另外一個房間，仔細品味、遊覽每一間房間的場景安排。

值得一提的是，這回郭文泰特別邀請現任教於美國格林奈爾學院的教授安卓．考夫曼（Andrew Kaufman）擔任視覺設計，他是郭文泰以前的同事，過去兩人也曾合作「開房間系列」的《催眠》，並在澳門演出，這回部分演員也是自格林奈爾學院甄選而來。

(中時)

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