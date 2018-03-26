培訓期每月領6萬元 科技部RAISE計畫助博士投入業界

2018年03月26日 17:20 中時 林志成

台灣現在每年產出4000個博士，但大學教職的缺很少，造成許多博士四處流浪或只能兼課過日子，形成社會問題。科技部結合產業界共同推動RAISE（重點產業高階人才培訓與就業計畫），今天號召300位科研博士齊聚一堂，共同宣示結訓後將投身產業發展。

科技部統計，過去約8成博士級人才進入學研機構任職，投入產業界僅18％。因此，科技部推動RAISE計畫，今年到109年辦理三梯次培訓，由法人與大學擔任培訓單位，提供博士級菁英1年期訓練，科技部補助每人每月6萬元津貼。

科技部表示，目前培訓領域包含生技、資通訊及半導體，以及綠色能源、智慧機械、新農業及文創產業等。合作廠商包括上銀、宏碁研華、中鋼、永豐餘、黑松等271家廠商，吸引600多名海內外博士報名參加，共錄取309名儲蓄菁英。

科技部今天舉辦「蛻變求新RAISE博士誓師大會」，科技部長陳良基、上銀科技董事長卓永財與300名博士聚一堂，宣示結業後要進入產業界工作，成為我國產業發展的高階人力。

陳良基表示，能夠拿到博士，都是經過千錘百煉，相當優秀。科技部認為博士都很有能力，有些人找不到適當工作，只是缺了一個「電話亭」讓他們變身，因此科技部推出RAISE計畫，要協助博士變身，有能力到業界工作。

陳良基說，RAISE計畫4年經費共12億元，預計每年培訓300人，總共要為業界培育至少1000個可用的博士。不只是理工博士，人文博士已可報名參加RAISE計畫，成為產業發展的支柱。

參與培訓的吳博士畢業於國防醫學院生命科學所，曾擔任博士後研究。他表示，未來培訓時，將運用自身有的技術，開發車用型AED（自動體外心臟去顫器），可在救護車救援勤務或一般車輛上無負擔的攜帶並使用，希望培訓後可以成功創業。

另一名參與培訓的魏博士是電機研究所畢業，家鄉在台東，透過RAISE計畫至台灣史前博物館進行培訓，運用本身資通訊專長，為博物館打造虛擬博物館及便民的互動導覽環境，讓民眾更容易親近歷史典藏文物。

(中時)