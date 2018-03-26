全國首創石虎保育法制化 中市通過石虎保育自治條例草案

2018年03月26日 17:18 中時 陳世宗

石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，總數不到500隻，並持續減少中。台中市政府為保育石虎，擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，26日市政會議審查通過，將送市議會審議後公告實施。農業局表示，台中是全國第一個將石虎保育法制化的城市，盼藉此透過減少環境用藥、防止路殺等措施，為石虎打造友善生活環境。

農業局表示，台中花博因保育石虎更改場地，獲得國際園藝生產者協會(AIPH)肯定，從國際花博冠名為世界花博。為進一步保育石虎的生態棲地，減緩受威脅的原因，市府經邀各方學者專家、行政機關、市議員、環境保護團體及野生動物保育團體代表，共同研討及廣泛蒐集各界意見，積極擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，並依程序提報市政會議審查通過，以維護台中市生物多樣性與保護生態環境。

農業局表示，石虎是淺山生態系中的關鍵和指標性物種，豐富台灣的生態環境，但數量卻逐漸減少，雖然台中石虎現存數量並非最多，但轄區但居於石虎遷徙廊道樞紐關鍵地位，希望從台中做起，短期先穩定石虎的數量，再進一步規劃一系列石虎保育計畫，從法律面、石虎生活環境等方向著手，以增加石虎數量。

目前已先進行台中地區石虎族群調查，在后里、新社、東勢、北屯等區發現石虎蹤跡，為有計畫營造台中市石虎友善環境，市府以維護農村生態及營造友善環境主軸，盼藉由明確的條例法案，讓各單位共同投入保育石虎的行列，拯救石虎的生態棲地。

(中時)