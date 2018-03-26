《游於藝》鳴蟲特展文山國小登場　解說尖兵引導進入蟲蟲世界

文山國小培訓解說小尖兵為來賓和同學導覽鳴蟲特展。（陳慶居翻攝）

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學生表演太鼓歡迎鳴蟲特展移師文山國小。（陳慶居翻攝）
鳴蟲特展巡迴展可引領學生進入更多元面向的學習境界。（陳慶居翻攝）

鳴蟲與學生見面，會激起什麼情感交流？感人的藝術盛會《游於藝》即「蟲鳴音樂會．苗栗微旅行」，自26日起至4月13日移師苗栗市文山國小，讓鳴蟲進入校園與師生近距離接觸，深耕藝術教育。

廣達文教基金會注重藝術教育，秉持總裁林百里深植「人文是科技的和風」創新信念，實踐藝術傳承、文化均富的時代使命，推動這項鳴蟲巡迴特展。

文山國小表示，12年國教施行後，非都會型學校更需要打造良好的學習環境，讓學生接觸多元面向的學習資源，在《游於藝》中融入自然領域和環境議題學習上，徜徉昆蟲世界，發現並感受昆蟲發出細微的聲音。

校長盧盈智表示，承辦鳴蟲特展不但讓學生從體驗中學習，更讓學校熱愛藝術文化的老師規畫課程，師生全體總動員，從語文、藝術、人文及自然等面向學習，一起認識大自然的交響樂。

展覽會場可欣賞各式鳴蟲影音之外，文山國小的藝術小尖兵也組成導覽團負責解說，18名精挑細選的解說員，在寒假中即開始查資料、擬文稿，積極投入解說的準備，經過一連串的集訓後，能以童言童趣的導覽介紹，讓參觀者沉浸在知性的藝術饗宴。

(中時)

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