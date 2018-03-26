台中市率全國之先 通過石虎保育條例草案

2018年03月26日 17:12 中時 王文吉

石虎為台灣僅存的原生貓科動物，總數不到500隻。（王文吉翻攝）

台中市為保育瀕臨絕種的石虎，率全台之先，訂定「石虎保育自治條例」（王文吉翻攝）

石虎為台灣僅存的原生貓科動物，總數不到500隻，為維護石虎棲地，台中市政府擬訂「石虎保育自治條例」，26日通過市政會議審查，將送市議會審議後公告實施。農業局表示，台中是全國第一個將石虎保育法制化的城市，盼藉此推動減少環境用藥、防止路殺等措施。

瀕臨絕種的石虎為台灣現存唯一的原生貓科動物，估計僅剩500隻，近來中部傳出石虎遭路殺、被捕獸夾夾傷等意外，加強保育刻不容緩。台中世界花博也因發現石虎，市長林佳龍決定繞地開發，此舉獲國際園藝生產者協會（AIPH）肯定，從國際花博冠名為世界花博。

繼台中世界花博選定石虎做為吉祥物後，市府邀集各方學者專家、行政機關、市議員及環保團體及動保團體代表等，擬訂「台中市石虎保育自治條例」草案，已依程序提報市政會議審查通過，將送市議會審議後公告實施。

農業局指出，石虎為淺山生態系中的指標性物種，豐富台灣的生物多樣性，但數量卻逐漸減少，雖然台中石虎現存數量並非最多，但位處石虎遷徙廊道，希望先從法律面著手，短期先穩定石虎的數量，再進一步規劃一系列石虎保育計畫，盼能讓石虎自然繁衍。

根據台中地區石虎族群調查，於后里、新社、東勢及北屯等地均發現蹤跡，為有計畫營造石虎棲地，市府以維護農村生態及營造友善環境主軸，盼藉明確的條例法案，透過設置石虎保育委員會，並成立石虎保育基金，讓各單位共同投入保育行列，拯救石虎的生態棲地。

(中時)