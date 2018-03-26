好市多這種人最兇！網友無言：試吃錯了嗎...

2018年03月26日 17:17 中時電子報 莊楚雯

美式賣場好市多提供試吃服務，讓顧客試過再買，所以總是能看見大排長龍的隊伍等著要試吃。日前有一名網友到好市多，因不熟悉賣場的試吃規則，不但被工作人員狠瞪、還被後面排隊的人「靠北」，讓原PO很受傷，「你自己是賣場老手，就能這樣罵人、提高格調嗎？」

這名網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》po文，表示自己難得與朋友一起到好市多消費，看到現場提供飲料試喝服務，就跟著排隊，「我看見前面的人從賣場人員手上接過飲料，傻傻地也跟著拿。結果被他瞪了一眼，指了盤子要我等她放下，當時也立刻說了抱歉，然後等待她倒試喝」，沒想到後面也在排隊的先生突然大聲喊「你看那個人好沒水準，要拿小姐手上的飲料」，讓原po尷尬、心想「我已經跟員工道歉過了，卻還被其他會員酸言酸語，老會員就能這樣罵人嗎？」

事件po上網後，引起網友們熱烈討論，「說真的 costco根本就是沒品人集中營，超級多這種自以為的沒品人」、「排隊試吃的，常常比買的人還要兇！」、「第一次我也不知道她要擺到前面才可拿…」、「但是好市多的試吃阿姨真的頗兇！曾經被兇過，之後就不想去拿試吃了」、「排隊試吃最嘔的就是服務人員說剩最後3份，結果前面的人3份全拿…」。

(中時電子報)