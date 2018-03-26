中國醫3D列印成功技轉 揮軍南向

2018年03月26日 17:20 中時 馮惠宜

：「中亞聯大暨醫療體系中部智慧輔具進軍新南向啟用儀式」26日在中國附醫舉行，現場也安排3D列印醫療體驗區展出。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學附設醫院與亞洲大學共組的「中亞聯大3D列印醫療研發中心」，26日發表研發成果，目前已有包括正顎矯正、牙套、可動式膝蓋骨水泥等3D列印技術已經技術移轉到長陽國際生醫公司量化生產，並運用在國內各醫院；該中心26日盛大舉辦「中亞聯大暨醫療體系中部智慧輔具進軍新南向啟用儀式」宣示響應政府新南向政策。

中亞聯大3D列印醫療研發中心副主任陳怡文表示，目前該中心研發的相關技術已經運用臨床案例協助臨床治療，未來希望藉由3D列印明確定位，讓病人在手術或治療上更安全。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽就說，該院最近三年利用3D列印醫療研發中心研發的技術，協助牙科、骨科、胸腔外科、復健輔具及神經外科的醫師利用3D列印技術，成功協助超過350位病人，平均大幅縮短三分之一的手術時間，未來還將與皮膚科、耳鼻喉科、及器官移植等各科結合，為提升醫療品質而努力。

中亞聯大醫療體系董事長蔡長海表示，中亞聯大打造的3D列印醫療研發中心希望透過醫院醫師的臨床經驗，讓研發出來的醫療輔助技術實際落實在臨床醫療上，讓醫療輔具研究成果與產業結合，使患者都能獲得最妥善的照顧與治療。

「中亞聯大暨醫療體系中部智慧輔具進軍新南向啟用儀式」26日在中國附醫舉行，現場也安排3D列印醫療體驗區展出，包括醫學影像分析系統、Stratasys Objet 30 3D列印機、微創手術輔助器械、正顎手術及骨科手術等數個手術導板等，現場也邀請新加坡生醫產業踩線團參訪，希望有效將該技術推廣到東南亞國家。

(中時)