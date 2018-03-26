受夠在迪士尼樂園排隊？大規模包園暢快玩只有這天！

2018年03月26日 17:21 中時 何書青

迪士尼人氣角色也將在專屬包園時段與旅客同歡。（易遊網提供）

包園行程也可選擇入住「迪士尼好萊塢酒店」，含稅1萬2699元起。（易遊網提供）

每到迪士尼樂園，總會有處處大排長龍的困擾，讓玩心大減，不過現在有旅遊業者推出輕鬆的方式讓遊客暢玩迪士尼啦！易遊網與5家旅遊業者，共同推出台灣首次最大規模的香港迪士尼聯合包園，於5月26日的指定時段內，遊客可以無限暢玩「反斗奇兵大本營」、「灰熊山谷」、「迷離莊園」3大園區，往往需要排上1至2小時的設施，現在可免於排隊之苦。

在專屬包園時段，平常搶破頭拍照的熱門角色人物也會現身，有大小朋友最愛的《玩具總動員》角色人物，包含巴斯光年、胡迪、熊抱哥等與大家同歡，旅客可把握機會拍好拍滿。除了體驗迪士尼主題設施和拍照活動以外，搶購琳瑯滿目的周邊商品也是到迪士尼的必達任務，而這次聯合包園還祭出獨家購物折扣，只要參與包園的旅客，當天都能享有8折專屬優惠。

香港迪士尼聯合包園僅此1天，5月25日出發，包園暢玩的時段為5月26日下午6點15分至20點15分，5月27日回台，搭乘是早去晚回的班機，入住市區酒店含稅1萬1699元起，搭配「迪士尼好萊塢酒店」含稅1萬2699元起。欲了解更多活動詳情，可至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

(中時)