農委會：新增違章工廠拆除執行率65％　無選舉壓力

2018年03月26日 17:25 中時 楊騰凱

環團質疑農地違章工廠拆除進度落後，農委會表示，違章工廠拆除是地方政府權責，會再與地方政府溝通，了解有無需要協助之處，若經費不足，可從農發基金支應，全台首波應拆除17家，現已拆完11家，執行率65％，拆除是進行式，沒有選舉壓力。

農委會企劃處長蔡昇甫表示，第一波應拆除的農地新增違章工廠有17家，目前有11家已拆除完畢，彰化縣的情況也比預期好很多了，8家應拆除對象中，已經拆了5家，中央政府原則上希望地方政府可以在3月底之前拆除完畢，至少也要開始拆除。

蔡昇甫指出，包括《建築法》和《區域計畫法》都明文規定，違章建築管理跟拆除的權責屬於地方政府，中央政府是站在協助的立場，從經費或行政角度給予支持，只要地方政府願意有動作，當然都給予肯定，和去年比起來，拆除進度事實上都有往前推進，不能說地方政府沒有努力，假如有選舉因素卡在其中，相信就不會拆除11家，環團的說法略有矛盾。

蔡昇甫表示，農地新增違章工廠跨部會處理小組認為，現階段應將心力集中於拆完第一波名單，第一波是最難的，很多地方政府過去可能沒有拆除違建的行政經驗，可能連招標文件都要新擬，拆除第一波是最困難的，待第一波執行告一個段落，才研擬推出第二波的拆除對象名單。

蔡昇甫指出，既然環團有提出質疑，中央會再加強與地方政府溝通，了解是否有任何需要協助之處，拆除經費不足，也可從農發基金支應，政策的目標是遏止農地新增違章工廠，就目前觀察，各地違章工廠興建已經和緩下來，以前最誇張的時候，還有人大打廣告號稱專門辦理農地工廠，當地方政府開拆後，這類情形已大幅減少。

(中時)