赤土崎停車場落成 竹市首座電動車充電站亮相

2018年03月26日 17:33 中時 陳育賢

新竹市赤土崎停車場整修完工，首座電動車充電站26日正式啟用。（陳育賢攝）

新竹市赤土崎停車場整修完工，首座電動車充電站26日正式啟用，市長林智堅搶先體驗。（陳育賢攝）

新竹市政府推動「停車場再生計畫」，針對全市9座停車場進行改造，位在光復路的赤土崎地下停車場26日完工啟用，並新增全市首座免費電動車充電站，另路面重鋪、標誌更新，同時活化閒置空間為休閒中心，整體設備媲美百貨公司等級。

市府指出，赤土崎地下停車場於2001年建造完成啟用，設有汽車位592格、機車位211格，由於鄰近醫院、校區及美食區，是竹市使用率相當高的公有停車場之1。但16年來赤土崎停車場從未整修，導致建築設備老舊，光線昏暗、牆面漏水、地板龜裂，到了夏天更是悶熱，因此市府決定重新改造。

市長林智堅表示，過去的赤土崎停車場不僅動線規畫不友善、光線不明亮，讓女性朋友無法安心，因此進行16年來的第1次大整修，經過改造後的赤土崎停車場，擁有清楚明亮的視覺設計和指標系統，電梯、廁所、哺乳室也都全面更新。

另也重新規畫無障礙及友善車位、行人專用道，管理室也新增愛心傘借用、嬰兒車租借及簡易車輛維修工具租借等貼心服務，變的安全、舒適又溫馨。

他昨天親自參觀、操作每項設施後滿意的說，此次市府投入2800萬，除了打造明亮整潔的停車環境，也引進了車牌辨識、智慧尋車系統，並與工研院合作，設置充電柱及4格的電動車位，讓電動車停車的同時也順便充電，成為新竹市第1個設置充電柱及電動車位的停車場。

交通處長倪茂榮則表示，過去停車場委外經營管理總是以最高標辦理，導致經營廠商在成本考量下，難以維持良善的服務品質。

此次引進民間的經營管理資源，一併改造年久失修的停車場，改善項目包括地坪防水改善、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、管理室美化、閒置空間活化、停管設備更新（包含車牌辨識系統、車位在席顯示、智慧尋車等），此外，將停車場閒置倉庫，規畫為社區休閒空間，充實服務設施，使停車場設施能與社區服務結合，讓民眾重新感受不一樣的停車場。

(中時)