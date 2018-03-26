《中時晚間快報》朱劉會 雙方都提九二共識

2018年03月26日 17:31 中時電子報 綜合報導

◎朱劉會 雙方都提九二共識

新上任的大陸國台辦主任劉結一，今天上午在上海與正在訪陸的新北市長朱立倫會晤，兩人在談話中均有提及「九二共識」。

針對這場「朱劉會」，陸委會表示，朱立倫申請赴陸時並未提及，呼籲新北市政府應按相關規範處理。

◎軍改起支俸率定調55＋2 最高至35年資85％

年改會召集人、副總統陳建仁今第三度邀綠委討論軍人年改案，針對外界關注的起支俸率，綠委蔡適應轉述，原來國防部的起支俸綠版本為「50+2.5」，並一直往上算年資到40年；但後來討論的共識是「55+2」，以起支俸率55％計算，每年增加2％，以35年計算，最高起支俸率到85%為止。

◎郵局招待所使用未達3成 卻要再蓋 王國材：結合長照

立委鄭寶清今天在交通委員會質詢表示，中華郵政公司員工招待所入住率平均不到3成，現在已經花了2689萬蓋員工招待所，還要繼續蓋5個，質疑是否有此需求。此外，中華郵政郵保付合作淘寶，也被立委批評，一年使用不到百次，效率極差。

◎兩大華語天王世紀聯手 劉德華、周杰倫High翻紅磡

樂壇天王周杰倫的演唱會不僅內容精彩，特別來賓與他互動的火花更每每令人驚喜、成為演藝圈的延燒話題！25日晚間周杰倫「地表最強2」香港演唱會的最終場邀請到巨星劉德華擔任特別來賓，兩人一連合唱了「浪子心聲」與「忘情水」等歌曲，兩位「男神」等級的天王首度同台演出，讓演唱會驚喜度破表！

(中時電子報)