La Farfalla12道新主菜份量加碼！義大利精緻料理過癮吃

炭烤美國紅櫻豚梅花佐金桔蜂蜜奶油醬。（寒舍艾麗酒店提供）

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清蒸石斑魚佐西班牙香腸甜蝦醬。（寒舍艾麗酒店提供）
香煎加拿大活龍蝦襯千層洋芋佐寇比起司醬。（寒舍艾麗酒店提供）
餐廳首度於平日晚餐及假日午晚餐時段，贈送一盤季節冷前菜。（寒舍艾麗酒店提供）

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於4月1日起推出12道全新春季主菜，也融入Fine Dining概念、調整供餐形式，將主菜份量大幅升級，而饕客除了能無限享用餐檯上多元的義式冷熱開胃菜、當季新鮮蔬果沙拉、時令生鮮魚貝類及精緻手工甜點等；餐廳也首次於平日晚餐及假日午晚餐時段，以位上形式贈送1份有伊比利火腿和清蒸當季現流活龍蝦的季節冷前菜。

重量級新主菜包含炭烤美國紅櫻豚梅花、黑松露帕瑪火腿雞肉捲、清蒸石斑魚佐西班牙香腸甜蝦醬、伊比利豬僧帽肌、香煎澳洲銀鱸國寶魚、36小時低溫烹調美國特選安格斯牛小排、澳洲M9和牛紐約客等海陸料理，每道1280元+10%起。

「炭烤美國紅櫻豚梅花」選用自然成長的美國紅櫻豚，肉質細膩甜美，以舒肥法真空低溫烹調使肉質更加軟嫩，再以鐵板烙上炭烤烙紋，令表皮焦香金黃，淋上濃郁柔順的金桔蜂蜜奶油醬，一口咬下嘗得到豐沛肉汁；「黑松露帕瑪火腿雞肉捲」用無抗生素自然放養的台灣純淨雞種，將帕瑪火腿、大量菌菇及黑松露包裹於鮮美雞腿肉中，以慢火蒸煮再將外皮煎至酥脆金黃，蘸取透著甜香的波特酒醬汁，醇厚香氣在口中慢慢散開。

海鮮主菜方面，「清蒸石斑魚佐西班牙香腸甜蝦醬」將高品質的台灣石斑魚以清蒸的方式，凝聚濃縮石斑的自然甘甜，保留膠滑彈嫩的口感，與鹹香微酸的特製醬汁相呼應，滋味清新；「香煎加拿大活龍蝦襯千層洋芋」將深受饕客喜愛的加拿大活龍蝦，以高溫煎烤的方式保留肉質的彈潤鮮味，豪邁淋上柔滑起司醬包裹鮮甜海味，鹹香爽口中透著馥郁奶香。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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