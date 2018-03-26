幼兒園小童尿褲子 老師辱罵「爛到爆」挨告

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賴女因兒子唸小班後的如廁問題與三重某私立幼兒園莫姓老師引發口角，遂在兒子的背包裡放置錄音筆，果然錄到莫姓老師在課堂數度辱罵兒子的言語，新北地檢署26日以莫姓女老師涉及妨害名譽將她起訴，並請加重其刑。

檢方調查，賴女就讀三重某私立幼兒園小班的兒子，在去年8月開學後就為如廁問題數度遭到莫姓老師斥責，賴女也因此與莫姓老師槓上。

去年8月中莫姓老師又與賴女發生爭執，賴女在兒子背包裡面放了錄音筆，確認老師是否會因兒子尿尿問題而當眾責罵。

賴女在兒子返家後，播放背包錄音筆密錄的音檔，發現莫姓老師在小班的教室內，公然以「笨蛋、你太爛了、你真的爛到爆、真的很丟臉耶，蕭ＸＸ的爛到爆，你這個故障的東西；來笑她，小朋友來笑他，丟臉」、「拎老師咧，你也要看看你兒子事什麼料，什麼都不會」。

另在小朋友吃點心時，莫姓老師也辱罵蕭童「你給我滾出去喝，來給我出去，我現在看到你一肚子火；你敢給我吐掉，我扁你喔，吞下去，不然看你要把他拖去哪哩，把他拖去、拖去打一打，越看他越火大」。

莫姓老師事後被幼兒園辭退，園方及莫姓老師也均遭教育局裁罰。莫女到案後坦承辱罵幼童，並對此感到相當後悔，由於他在課堂上辱罵幼童事證明確，且賴女堅持提告不願和解，新北地檢署26日依妨害名譽罪嫌將莫姓女老師起訴，並加重其刑。

(中時)

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