美中貿易戰 立委劉世芳呼籲小心掃到颱風尾

劉世芳提醒經濟部應變，避免因美中貿易戰而掃到颱風尾。（劉世芳辦公室提供）

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甫陪同高雄市長陳菊訪美返台的立委劉世芳，26日在立法院質詢時發出警訊，美國祭出貿易擴張法232條款，對進口鋼鐵及鋁製品提高關稅，要求經濟部主動出擊，務必降低台灣掃到美中貿易戰「颱風尾」的風險。

劉世芳訪美期間，巧遇台灣鋼鐵公會等業者，業者陳情表示，美國祭出232條款，提高鋼鐵及鋁製品達25％及10％的懲罰性關稅，嚴重影響台灣鋼鋁產業。

劉世芳強調，美國不僅分別是台灣鋼鐵及鋁製品的最大及第6大出口市場，貿易金額總計超過13億美元，同時也承擔大量就業人口，對台灣的產業及勞工極具重要性。

劉世芳指出，美國調高鋼鐵及鋁製品關稅，主要目的是反制中國大陸產能過剩向美傾銷。但中國大陸傾銷的原料鋼、半成品鋼材，往往送到第三國加工再銷往美國，導致包含台灣在內的全球鋼鋁業均受連帶衝擊。

劉世芳認為，加拿大、墨西哥或南韓等7國將與美國進行FTA談判，已得到暫時性豁免，台灣只能更努力爭取豁免，例如聯合美方客戶與美國政府遊說；政府也須準備對內的因應措施，如輔導業者調整採購，避免原物料或半成品過度依賴中國大陸，掃到美中貿易戰的颱風尾。

最後，劉世芳還提醒經濟部沈榮津部長，26日又傳出美國財政部長努欽表示，美中雙方有機會透過貿易協議、談判，避免貿易戰開打；顯見國際政治經貿情勢瞬息萬變，政府應隨時跟上腳步，針對不同狀況研擬戰略，化被動為主動，才能使台灣立於不敗之地。

(中時)

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