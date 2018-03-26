美鷹派作風 對台不見得全盤有利

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旺報
呂佳蓉

即將於下個月上任美國國家安全顧問的波頓（John Bolton）去年曾以「重新檢視一中政策」（Revisit the One-China Policy）投書《華爾街日報》，他撰文指出，「上海公報顯然過時了」，並主張對台增加軍售等友台姿態。然而，前駐美代表沈呂巡則分析，若真的實施的話，對兩岸關係會有所影響，對台也不見得全盤有利。沈呂巡說，美方現有《台灣旅行法》，國會裡有《台灣安全法》，美國鷹派勢力抬頭，美方是不是也會對台灣議題釜底抽薪？沒有人知道答案。

國政基金會26日舉行「美國鷹派抬頭－美陸貿易戰對台美陸三角關係之衝擊」記者會，由前立委、國政基金會外交及國防組召集人林郁方擔任主持人，前外交部長歐鴻鍊，與沈呂巡等列席參加。

種種跡象顯示，美國的兩岸政策也許會改變，沈呂巡指出，最大的問題是具有拘束力的《台灣安全法》，法案中明訂台灣與美國軍艦互訪，兩軍高層交往等等，若法案通過是很危險的，台灣是否要推動？或是屆時是否歡迎美國第七艦隊、海軍來高雄？我方立場將很難。

針對政府的因應之道，沈呂巡說，他也不太贊成甚麼都不做，反而浪費機會。他指出，在《台灣旅行法》中，我方可以要點東西，但又不讓大陸太反彈，譬如蔡英文總統回美國母校訪問、外長能去華盛頓開會、雙橡園可以升旗、聯邦官員可以進入雙橡園等等。

(旺報)

前外交部長歐鴻鍊：美打台灣牌 …

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