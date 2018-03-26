永和漂書櫃　打造知識充電站

2018年03月26日 18:02 中時 葉書宏

新北市立圖書館永和分館在民族公園打造「木質漂書櫃」，26日正式啟用。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館永和分館在民族公園打造「木質漂書櫃」，26日正式啟用。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館永和分館在民族公園打造木質漂書櫃，今（26日）正式啟用，社區居民不僅共同認養漂書櫃，自主維護整理外，也可以將家中閒置的書籍放漂到漂書櫃裡，成為社區裡的一座移動式知識城堡。

新北市立圖書館永和分館今舉行啟用儀式，由新北市立圖書館長王錦華與民族里長邱秀蘭共同剪綵，宣布由社區自動自發設置的漂書櫃正式啟用。

王錦華表示，漂書櫃裡共放有100本好書，圖書館除了定期一周2次為漂書站補書外，同時也協助社區居民自主維護與整理漂書櫃，以及教導如何將家中書籍放漂到漂書櫃裡，打造屬於他們的特色圖書館，希望喜愛在公園裡運動的居民們一起步入書香公園，享受休閒與閱讀的快樂。

永和分館主任賴婷表示，期望藉由散播知識的優質活動，將圖書館的資源提供給更多民眾使用，提高社區全面性的參與，並讓社區建立良好閱讀習慣，從書中獲得安穩與平靜的生活感受。

邱秀蘭說，公園內多了漂書櫃，親子到公園玩樂又多了一項趣味，里民們都相當支持。參與活動的王小姐說，社區的公園裡除了有「魚幫水、水幫魚」的魚菜共生園地外，還成立了流動性圖書館，可以在漂書櫃裡挑選一本書，坐在椅子上，在充滿綠意與花香的公園裡一頁一頁的翻閱書籍，是一件很有意義的事。

(中時)