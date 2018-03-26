解決基隆麥金路塞車問題 安樂分駐所拆除改建迴車彎道

基隆市長林右昌（右）今（26）日上午前往視察時表示，市府今年爭取到900萬元經費，要將安樂分駐所舊廳舍拆除，原址改建迴車彎道，預計今年5月開工，最快8月底完工，屆時麥金路塞車問題可得到有效解決。（李其樺攝）

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基隆市府今年爭取到900萬元經費，要將安樂分駐所舊廳舍拆除，原址改建迴車彎道，預計今年5月開工，最快8月底完工，屆時麥金路塞車問題可得到有效解決。（李其樺攝）
安樂路二段天橋因為使用率不高，基隆市政府最快在今年5月將天橋連同安樂分駐所一併拆除。（李其樺攝）

基隆麥金路與安樂路口大型社區林立，每日上下班不時造成塞車問題，基隆市長林右昌今（26）日上午前往視察時表示，市府今年爭取到900萬元經費，要將安樂分駐所舊廳舍拆除，原址改建迴車彎道，預計今年5月開工，最快8月底完工，屆時麥金路塞車問題可得到有效解決。

安樂分駐所於2014年搬遷後，原址舊廳舍遲遲多年未拆除，地方民代多次建議，將安樂分駐所舊廳舍拆除，提出新闢果菜市場聯外道路，或者改建迴車彎道，紓解麥金路交通。

林右昌表示，位在麥金路的安樂分駐所將在5月份拆除，工期約需要1個月時間，原址將闢建成為大幅迴車彎，讓直行的車流不會受到干擾，也讓準備左轉安樂路的汽機車駕駛更加安全，配合長庚醫院超過300個車位的新建停車場啟用，日後包括橋頭及長庚醫院商圈周邊的交通、停車及人行動線都可以大幅改善。

另外，安樂路二段天橋長年來使用率不高，市府這次併同安樂路改造計畫，準備在5月份把天橋拆除，天橋下方人行道空間欠佳，配合安和停車場重新委外，將把人行環境改善，天橋拆除作業預計只要一個晚上的時間，屆時將會讓周邊環境大幅改變。

工務處表示，安樂分駐所暨天橋拆除、改建迴轉車道工程，總經費900萬元，最快今年5月開工，作業天數共100天，迴轉車道預計新設2線汽車道和1線機車道，考慮到天候因素，最快預計今年8月底完工，麥金路塞車問題可得到有效紓解。

(中時)

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