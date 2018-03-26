連假搭高鐵出遊更便宜啦！飯店祭房客購票8折、住房升等超划算

春季賞櫻期來臨，福容淡水漁人碼頭店推出「春遊淡水新花漾」住房專案，搭配高鐵假期5999元起。（福容大飯店提供）

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福容大飯店麗寶樂園店推官網訂房享高鐵購票8折，「全天候歡樂遊 」住房專案1泊2食7999元起，可免費玩樂園搭摩天輪暢玩。（福容大飯店提供）

清明連假將至，想避開塞車狀況玩得盡興，搭高鐵是不錯的選擇，福容大飯店淡水漁人碼頭店推出「春遊淡水新花漾」住房專案，搭配高鐵假期5999元起，不但可享高鐵購票8折優惠，還可升等入住海景家庭客房A type（原價1萬5800元），房客在3天前預約即可搭乘飯店接駁車直達淡水無極天元宮，置身春天粉嫩的櫻花海。

台中唯一集購物、玩樂及賽車的麗寶樂園度假區，若搭高鐵來玩方便也可省荷包，位於此度假區的福容大飯店麗寶樂園店，除了官網訂房高鐵購票也享8折，「全天候歡樂遊 」住房專案1泊2食7999元起，升等入住和洋家庭房（原價1萬0800元），還送免費玩樂園搭摩天輪，無極限暢玩；福容大飯店A8館就位在機場捷運A8站出口，搭高鐵來相當便利，A8館也推出「機捷輕旅行」4399元起的專案，官網訂房同樣可享高鐵購票8折優惠，並且升等入住精緻客房。

此外，福容旗下8間飯店也與高鐵合作，推出「春回大地」專案，即日起到4月30日，在福容官網訂購住房專案並加購高鐵車票，可以獲得免費迎賓飲料2杯，包括中壢、高雄、桃園、台北一館、墾丁、福隆、漁碼、美棧等分店均可享此優惠；而墾丁的2間分店自5月至6月也推出「高鐵好麻吉」，讓遊客3人出遊更划算，想便捷出遊又想省荷包的民眾不妨多加利用，趁清明連假搭高鐵暢遊台灣。詳請可至福容大飯店官網www.fullon-hotels.com.tw查詢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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