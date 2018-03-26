培養手作創客精神 中市首座「自造」中心揭牌

2018年03月26日 18:14 中時 王文吉

台中市第一座「自造教育示範中心」落腳位於豐原區富春國小，將領導台中市的創客教育。（王文吉攝）

為培養學生「動手做、做中學」的創客精神，豐原區富春國小成立台中首座「自造教育示範中心」，市長林佳龍26日出席揭牌啟用儀式，親自操縱大型機器人環繞會場，體驗創新科技。他盼該中心培養學童團隊合作及獨立研究的精神，成為自己的夢想Maker。

教育部國民及學前教育署預計於110學年度在全台成立100所自造教育及科技中心，並委由國立高雄師範大學成立自造教育輔導中心，開發自造課程、師資培育及教材教具製作。其中台中第一所「自造教育及科技中心」26日在豐原區富春國小正式啟用。

林佳龍在教育局彭富源陪同下出席揭牌儀式，並親自操控機器人體驗創新科技，市議員陳本添及全台各中心計畫主持人也到場共襄盛舉。林佳龍表示，市府打造台中為智慧機械之都，教育也須朝此方向邁進，因此設置自造教育及科技中心推動創客教育，並培養學童團隊合作及獨立研究的精神，為未來工業4.0人才培育奠定基礎。

林佳龍指出，為讓台中每一位孩子擁有更豐富的教育資源，市府107年度總預算編列，教育科學文化支出占總預算39.81%，較去年增加35.53億元，創下新高，市府將妥善運用各項經費，增加孩童學習機會，盼藉此讓創客教育紮根。

彭富源表示，該中心採夥伴學校模式，整合台中原有創客資源、聯盟師資共享，舉辦程式設計、智能機器人、飛行科技、木工童玩創作、3D列印創作、雷射雕刻文創、機電整合科技探究等相關課程。12年國教實施後，國中小學習內容應更多元，自造教育及科技中心將讓學生透過親自操作體驗，成為自己的生活設計師。

(中時)