王品下一步 翻轉NG蔬果變美食

王品集團26日在台中舉辦供應商年會，董事長陳正輝（右）與執行長楊秀慧也預告，王品今年將推出以「醜蔬果」為主要食材的餐廳。（馮惠宜攝）

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王品集團關注NG蔬果問題，擬推出以醜蔬果為主要食材的新品牌，在今年供應商年會中也特別由主廚以格外品蔬果製作出美味餐點，要讓供應商們品嚐。（馮惠宜攝）

王品集團26日舉辦供應商年會，董事長陳正輝也預告，王品今年將推出以「醜蔬果」為主要食材的餐廳，提倡讓NG蔬果能回到餐桌的理念，年會現場也展示由王品廚藝研發團隊，以台灣在地NG蔬果精細入菜製成的美味茶點，NG蔬果大變身，集團執行長楊秀慧也呼籲產官學界正視台灣、甚至全球糧食短缺危機。

王品集團2017年總採購品項超過3500項，堪稱全台採購種類最多的餐飲集團，更是重要的食材通路，其中，蔬果超過8800噸，豬牛羊肉也有2800噸，王品從2013年起舉辦供應商年會，今年供應商年會26日在台中舉行，來自全台灣各地近500家食材供應商共同出席。

會場上也以台灣在地NG蔬果精細入菜，例如：地瓜、青江菜、彩椒…等，製成的美味茶點，為集團新品牌做熱心，陳正輝透露，新品牌將以規格外的格外品、醜蔬果為主要食材化身為美食的餐廳。

楊秀慧表示，據聯合國報告，2050年全球將面臨毀滅性的糧食危機，王品集團深入研究剩食與地力永續發展的課題，發現台灣在2015年的農業廢棄物，高達464萬噸，以蔬菜最多，水果居次，根據雲林二崙農會的資料，許多蔬果在生產處理階段，就因為賣相不佳、不符市場規格的NG蔬果，淘汰率高達30％，只因為它們沒有完美無瑕的外表，就遭到丟棄，造成嚴重食物浪費。

楊秀慧指出，王品集團希望呼籲供應商共同關注剩食議題，從供應鏈源頭出發，帶動並推廣減少食材浪費，翻轉增加食物新價值，讓土地永續發展。與會的台中市衛生局長呂宗學也肯定王品的作法，他認為這樣的新品牌極具挑戰性，也是王品展現企業責任的一種表現。

(中時)

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