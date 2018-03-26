中市府與農信保基金簽約青農7億專案貸款

台中市政府農業局26日舉辦「台中市青農創業基金與農信保基金合作專案貸款簽約」記者會，各界出席見證簽約儀式。（陳世宗攝）

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台灣地方政府對青農支持有重大突破！台中市政府26日與財團法人農業信用保證基金共同辦理信用保證專案貸款，提供信用保證融資總金額7億元，凡設籍台中市的青農每位最高可申貸創業資金1000萬元，並提供2年利息補貼優惠措施，讓青農安心創業與從事農業生產工作。

市府農業局26日舉辦「台中市青農創業基金與農信保基金合作專案貸款簽約」記者會。市長林佳龍與農業局長王俊雄、勞工局長黃荷婷及全市各農會總幹事與銀行代表等，出席見證市府與農信保基金董事長宮文萍簽約儀式。

林佳龍說，感謝農信保基金在宮董事長帶領下，提供高額融資保證，且有多間銀行及農會共同團結支持青年加入農業；每位青農不僅最高可申貸創業資金1000萬元，勞工局還提供2年利息補貼算是全國最優厚條件。

農信保基金董事長宮文萍表示，這次與市府合作開辦青農創業與農企業貸款信用保證專案，每位青農最高可貸款至1000萬元，農信保基金提供90％擔保，即貸款出去90％風險由農信保承擔，藉此使農會、銀行樂意推動這項貸款。

林佳龍指出，台中市新五農政策涵括農民、農業、農村、農產品及農產加工品等，市府提出「青年加農、賢拜傳承」計畫，訓練超過100位青農；青農們具備技術，現在需要資金、土地及各種生產資源，市府提供一條龍的服務，協助青農完善的發展。

(中時)

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