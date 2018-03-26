陽明山上原來有個「哲學之道」！文博會X 10旅行路線要你好看

2018年03月26日 18:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

智慧是知識凝結的寶石，文化是智慧放出的異彩～印度諺語如是說！用我們的「五感」來感受台灣文化的多元與創意！

電影旅「光點華山電影院」。（台灣創意設計中心提供）

2018年的春天不一樣！三月開始有了台北米其林，用美食見證台灣的品味達到「星」級等級；四月是金馬奇幻影展，放大視野感受扣人心弦的故事堆積！今春跟著10個文化人規劃的旅行路線來感受不孤單卻又燦爛的文化！體會紙的溫度與印刻的文字、從陽明山小徑往下俯瞰台北，原來「哲學之道」就在我們身邊！美食、時尚、建築、歷史、設計、音樂、塗鴉等，文化開啟我們對美感認知，從中體略真善美的精髓！

食旅「香色」台灣與歐洲交融的舌尖創意。（台灣創意設計中心提供）

繼2017年「我們在文化裡爆炸」後，2018年台灣文博會「從身體創造」，帶領大家回到人類基本感官的本質尋找創造力的線索，探討「本體感受」(proprioception)對於原創、美學與文化的重新理解。文博會今年已經邁入第8屆！將從4月18到22日於台北市三大園區（松山文創園區、華山1914文創園區、花博公園爭艷館）盛大舉行，更在四月期間，推出展場周邊10條主題式旅行路線、再搭配全台共13個縣市政府響應推出的主題式深度體驗路徑，希望帶領國內外大眾一起走透透！帶給國人美好的生活美學體驗。

帶路人方序中推薦「樹火紀念紙博物館」，打破大眾對於紙張的簡單想像。（台灣創意設計中心提供）

文化部今(26)日舉行台灣文博會文化路徑記者會，由文博會大使黃子佼擔任主持人，妙語如珠的佼佼身穿台灣設計師衣服，用生動活潑方式表達他對台灣文化的熱愛！文化部次長李連權表示， 2018台灣文博會將再度進化，以「從身體創造」為主題，於華山文創園區以全區策展形式，安排了展覽、市集、主題電影放映等不同型態的活動，帶領大家共同感受館內、館外、無所不在的設計力量。

工藝之旅「朋丁」用書感受藝術書本之美。（台灣創意設計中心提供）

除了大家熟知的展覽，這次文化部特別規劃了文化路徑企劃，由各領域的10位專家名人，包括文博會華山概念館策展人王耀邦、CN Flower創辦人凌宗湧、究方社負責人方序中、東海醫院設計工作室負責人徐景亭、Bito甲蟲創意總監劉耕名、台灣電影文化協會執行長陳伯任、未來式主席與好樣集團創辦人汪麗琴、作家陳玠安、5% Design Action創辦人楊振甫、台北時裝協會發起人孫正華等，針對設計與生活領域等挑出10個趨勢議題，從他們的眼光整理出我們未曾發現的城市景色，私藏的登山名單、不經提醒走過就會錯過的塗鴉藝術、或世界頂級但本來我們不知道的巧克力等，自4月1日起，歡迎跟著他們的眼光，做個城市旅人讓我們緊張的生活裡可以有更多新發現、帶來跳脫體制與規則的樂趣。

時尚之旅「DPT」時尚和藝文的交會，前衛選品店的新典範。（台灣創意設計中心提供）

除了由10位名人推薦的路徑，各縣市政府也推出了包含工藝、美食、美學等不同類型的深度體驗路徑，包含：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣等13個縣市共計146個文化景點。藉由各地縣市政府策劃及台灣文博會整體行銷，共同推動在地產業發展，促進地方文化觀光消費，提供國人更多元更在地的文創體驗與感官享受。

台北西門町巷弄塗鴉之美。（台灣創意設計中心提供）

各主題路線相關之創意產業發展據點、工作室、風格店家、工廠與品牌公司等，將進行聯名行銷與活動，辦理資訊也將透過APP、IG與FB持續宣傳，協助展覽內容「數位化」快速傳播，再加上各縣市政府響應推出獨家的文化體驗路徑，希望透過4月的展覽與全台的共同響應，呈現台灣多元生活美學面貌，推動台灣文化觀光體驗的國際品牌形象！

文化部李連權次長與文化路徑大使及縣市政府代表和網美等貴賓大合照。（台灣創意設計中心提供）

2018文博會

【華山展區】4/18-4/22 10:00~20:00 ※ 東2館延展至4/29

【松山&爭艷展區】4/18~4/21 10:00~18:00 4/22 10:00~17:00 ※ 4/18~4/19 僅開放專業人士參觀

(中時電子報)