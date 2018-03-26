陽明山上原來有個「哲學之道」！文博會X 10旅行路線要你好看

智慧是知識凝結的寶石，文化是智慧放出的異彩～印度諺語如是說！用我們的「五感」來感受台灣文化的多元與創意！
2018年的春天不一樣！三月開始有了台北米其林，用美食見證台灣的品味達到「星」級等級；四月是金馬奇幻影展，放大視野感受扣人心弦的故事堆積！今春跟著10個文化人規劃的旅行路線來感受不孤單卻又燦爛的文化！體會紙的溫度與印刻的文字、從陽明山小徑往下俯瞰台北，原來「哲學之道」就在我們身邊！美食、時尚、建築、歷史、設計、音樂、塗鴉等，文化開啟我們對美感認知，從中體略真善美的精髓！
繼2017年「我們在文化裡爆炸」後，2018年台灣文博會「從身體創造」，帶領大家回到人類基本感官的本質尋找創造力的線索，探討「本體感受」(proprioception)對於原創、美學與文化的重新理解。文博會今年已經邁入第8屆！將從4月18到22日於台北市三大園區（松山文創園區、華山1914文創園區、花博公園爭艷館）盛大舉行，更在四月期間，推出展場周邊10條主題式旅行路線、再搭配全台共13個縣市政府響應推出的主題式深度體驗路徑，希望帶領國內外大眾一起走透透！帶給國人美好的生活美學體驗。
文化部今(26)日舉行台灣文博會文化路徑記者會，由文博會大使黃子佼擔任主持人，妙語如珠的佼佼身穿台灣設計師衣服，用生動活潑方式表達他對台灣文化的熱愛！文化部次長李連權表示， 2018台灣文博會將再度進化，以「從身體創造」為主題，於華山文創園區以全區策展形式，安排了展覽、市集、主題電影放映等不同型態的活動，帶領大家共同感受館內、館外、無所不在的設計力量。
除了大家熟知的展覽，這次文化部特別規劃了文化路徑企劃，由各領域的10位專家名人，包括文博會華山概念館策展人王耀邦、CN Flower創辦人凌宗湧、究方社負責人方序中、東海醫院設計工作室負責人徐景亭、Bito甲蟲創意總監劉耕名、台灣電影文化協會執行長陳伯任、未來式主席與好樣集團創辦人汪麗琴、作家陳玠安、5% Design Action創辦人楊振甫、台北時裝協會發起人孫正華等，針對設計與生活領域等挑出10個趨勢議題，從他們的眼光整理出我們未曾發現的城市景色，私藏的登山名單、不經提醒走過就會錯過的塗鴉藝術、或世界頂級但本來我們不知道的巧克力等，自4月1日起，歡迎跟著他們的眼光，做個城市旅人讓我們緊張的生活裡可以有更多新發現、帶來跳脫體制與規則的樂趣。
除了由10位名人推薦的路徑，各縣市政府也推出了包含工藝、美食、美學等不同類型的深度體驗路徑，包含：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣等13個縣市共計146個文化景點。藉由各地縣市政府策劃及台灣文博會整體行銷，共同推動在地產業發展，促進地方文化觀光消費，提供國人更多元更在地的文創體驗與感官享受。
各主題路線相關之創意產業發展據點、工作室、風格店家、工廠與品牌公司等，將進行聯名行銷與活動，辦理資訊也將透過APP、IG與FB持續宣傳，協助展覽內容「數位化」快速傳播，再加上各縣市政府響應推出獨家的文化體驗路徑，希望透過4月的展覽與全台的共同響應，呈現台灣多元生活美學面貌，推動台灣文化觀光體驗的國際品牌形象！
2018文博會
【華山展區】4/18-4/22 10:00~20:00 ※ 東2館延展至4/29
【松山&爭艷展區】4/18~4/21 10:00~18:00 4/22 10:00~17:00 ※ 4/18~4/19 僅開放專業人士參觀
(中時電子報)