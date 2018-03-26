大蒜價格恐崩盤　農委會出口2000公噸救市

2018年03月26日 18:19 中時 楊騰凱

外界質疑蒜頭進口過剩致價崩，農委會回應，蒜頭去年因寒害歉收，仰賴進口補充，量早消化完，進口並非問題，由於今年蒜頭收成量比往年增7％，明將啟動蒜頭政策出口，祭出史上最高外銷量2000公噸，盼使產地蒜價保住每台斤15元，高於生產成本。

農委會副主委陳吉仲表示，去年蒜頭產量為3萬6000公噸，前年為3萬4000公噸，往年都有4萬到5萬噸，量少導致價高，產地價分別為每公斤104元、124元，才吸引業者自國外進口，去年進口量達2萬8000公噸，前年為1萬8000公噸，反觀前年不到3000公噸，有立委聲稱還有1萬多公噸尚未賣到市場，其實是錯誤資訊，去年進口的蒜頭，早已消化完畢。

陳吉仲表示，今年蒜頭產量上看4萬6000公噸，比正常增約7％，加上今年1月、2月已進口6500公噸，其實總量和全台一年消費量5萬3000公噸相當，不至於出現供大於求的問題，最新蒜頭產地價為每公斤55元，此為處理過的乾蒜價，換算成農民採收的濕蒜，每台斤還有15元到20元，大於農民的生產成本12.8元，價格並未崩盤。

陳吉仲指出，由於今年產量增，農委會明將公告出口2000公噸蒜頭，收購價不得低於每台斤15元，另外還將輔導採購加工250公噸，再配合國軍與監所團膳、超市促銷等消化206公噸，雖然政策處理的量，比起總產量並不多，但有指標價格的作用，農委會的政策目標是讓濕蒜價格不低於15到20元，使農民保有一定收益。

農糧署作物生產組長方怡丹表示，此次蒜頭外銷量至少2000公噸，預計會賣到印尼、泰國、澳洲等地，蒜頭在2014年也曾經外銷，當時出口量為1800公噸，假如今年外銷2000公噸可以順利達成，將是有史以來最大的外銷量。

此外，外界憂心下一波可能面臨崩盤的可能就是屏東的洋蔥，陳吉仲表示，農委會的農產物價小組早已在討論洋蔥可能的價格波動，會在問題發生之前提出應變措施。

(中時)