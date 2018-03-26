幫忙「除蜂」還被抱怨 網友嘆：消防員真可憐

2018年03月26日 18:12 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

當你在居家周邊遇到蜂窩時，你會怎麼做？有很多人的直覺反應是「打119」請求消防員幫忙，但有一名網友在爆怨公社上發文表示，消防員到社區除蜂卻用殺蟲劑+打火機，這樣的行為很無知，沒想到這樣的發言引起網友怒批「你才無知」，也有人表示消防隊幫忙除蜂還要被酸真可憐。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》PO文抱怨，指出在有人在港區內發現了蜂巢，有人打了電話通報消防局來移走，結果到了中午就發現滿地都是蜜蜂屍體，詢問了之後才知道原來是消防隊拿殺蟲劑跟打火機處理過後的「慘況」，雖然原PO認為蜜蜂對於生態的影響相當重要，但他在文中的一句「到底可以無知到什麼程度？」，卻引起眾多網友不滿。

網友表示如果知道消防隊是直接撲滅就會自己處理。(圖/翻攝自爆怨公社)

許多網友都在下面回復「防員無知 你那麼的有知 幹嘛不自己除就好了？」、「總覺得消防員好心被雷親」、「消防人員的專業是救火救災 樓主你把消防人員想的太萬能了？」、「那麼厲害你自己怎麼不移？只會出張嘴」、「你可以自己來啊啊啊啊」、「消防員辛苦了，每天都要面對無知的愚民」。原PO也回應網友，「我要是知道是這樣處理，就自己移了」，表名字記被非針對消防人員，只是不希望蜜蜂遭到屠殺，並無惡意。

(中時電子報)