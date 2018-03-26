幫忙「除蜂」還被抱怨 網友嘆：消防員真可憐

地上充滿蜜蜂屍體。(圖/翻攝自爆怨公社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

當你在居家周邊遇到蜂窩時，你會怎麼做？有很多人的直覺反應是「打119」請求消防員幫忙，但有一名網友在爆怨公社上發文表示，消防員到社區除蜂卻用殺蟲劑+打火機，這樣的行為很無知，沒想到這樣的發言引起網友怒批「你才無知」，也有人表示消防隊幫忙除蜂還要被酸真可憐。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》PO文抱怨，指出在有人在港區內發現了蜂巢，有人打了電話通報消防局來移走，結果到了中午就發現滿地都是蜜蜂屍體，詢問了之後才知道原來是消防隊拿殺蟲劑跟打火機處理過後的「慘況」，雖然原PO認為蜜蜂對於生態的影響相當重要，但他在文中的一句「到底可以無知到什麼程度？」，卻引起眾多網友不滿。

網友表示如果知道消防隊是直接撲滅就會自己處理。(圖/翻攝自爆怨公社)

許多網友都在下面回復「防員無知 你那麼的有知 幹嘛不自己除就好了？」、「總覺得消防員好心被雷親」、「消防人員的專業是救火救災 樓主你把消防人員想的太萬能了？」、「那麼厲害你自己怎麼不移？只會出張嘴」、「你可以自己來啊啊啊啊」、「消防員辛苦了，每天都要面對無知的愚民」。原PO也回應網友，「我要是知道是這樣處理，就自己移了」，表名字記被非針對消防人員，只是不希望蜜蜂遭到屠殺，並無惡意。

(中時電子報)

宜蘭孝威國小新遊具 成觀光小景… 生態保育見成效 上萬候鳥形成長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。