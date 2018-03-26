攔查酒測截獲改造槍枝 殺警案凶嫌也在車內

2018年03月26日 18:16 中時 謝明俊

台北市警大安分局和平所打擊小組，26日凌晨在忠孝東路、建國南路口執行酒測路檢時，查獲一名駕駛高級賓士車的楊姓男子涉嫌酒駕，警方隨後在車子後行李廂內，起獲一把改造90手槍，警方清查同車人員時，赫然發現涉及殺警案的主嫌許淳凱也坐在車內，警方特別謹慎將許一併帶回清查，經請示檢察官後將許請回。

據悉，2017年12月28日，許淳凱在大安區市民大道、光復南路口，被大安分局瑞安所員警攔查，查獲他涉嫌使用含有大麻成分的電子菸，當時許淳凱還一度向員警嗆聲，「就是不喜歡警察！」但他在26日凌晨被警方攔查時，不像前一次那麼囂張，反而非常低調。警方研判， 前一次他被警方查獲持用大麻電子菸，已遭台北地檢署起訴，加上他涉及殺警案，涉嫌持紅龍柱打死刑警凌貞國，獲判有期徒刑13年，才會一改脾氣。

據了解，26日凌晨查獲改造槍枝的和平所打擊小組員警何張宇、許佑宇等人，19天前才在建國南路、辛亥路口，攔查一部進口賓士轎車時，查獲一把制式美造小烏茲衝鋒槍，當場將車上高姓、郭姓嫌犯移送法辦，這個小組26日再度建功，羡煞其它派出所打擊小組「阿達利那麼好！」

26日凌晨，和平所打擊小組在忠孝東路、建國南路，南往北方向匝道口執行酒測攔檢，楊姓青年駕駛一部價值超過3百萬元的賓士轎車，由忠孝東路右轉上高架橋，被員警攔檢查，車窗一搖下，員警就聞到車內傳出濃厚味，員警示意楊某將車子停放路邊熄受測，當場測出楊某酒測值達0．41。

員警經以小電腦查詢楊某前科素行，發現他有妨害自由等前科，背景並不單純，警方進一步盤問坐在副駕座的同行友人，赫然發現竟就是殺警案中的主嫌許淳凱，警方立即警戒，要求楊某打開後行李廂受檢，當場在備胎倉內發現一把改造90手槍，以及4發子彈。警方隨將楊、許連同同車楊某女友，一併帶回派出所偵詢。

楊某在警詢中供稱，這把手槍是他過世的父親留下來的，他曾拿到山上試射6發，還剩4發子彈，由於許淳凱身分敏感，警方特別將他留置調查，經請示檢察官後，下午將許淳凱連同楊某女友一併請回，楊某則依槍砲等罪嫌移送北檢偵辦。

(中時)