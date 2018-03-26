生態保育見成效 上萬候鳥形成長龍過境六輕

上萬隻候鳥過境麥寮港，在貨輪上方形成1條黑色長龍。（張朝欣翻攝）

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台塑六輕出現大量候鳥春天過境壯觀景象，上萬隻黑腹燕鷗、鳳頭燕鷗等候鳥在六輕周邊棲息後形成1條長龍集體出海，蔚為奇觀，六輕表示因廠區周邊綠美化、水質淨化有成，才會成為候鳥北返的棲息、覓食點。

每年4月是北返鳥類過境的季節，位於麥寮鄉的六輕廠區，今年有大量候鳥選擇六輕周邊做為北返中途棲息點，鳥種以黑腹燕鷗、鳳頭燕鷗為主，上萬隻候鳥形成1條黑色長龍飛越麥寮港，與下方的巨大貨輪形成對比，非常壯觀。

六輕表示，春天最常見的鳥類有燕鷗、白鷺鷥、夜鷹、伯勞鳥等，每年4月各種候鳥過境，運氣好的話可以看到黑面琵鷺，就連千里長征準備北返大陸東北的灰面鵟鷹與赤腹鷹等嬌客，也會將六輕當做重要的中途休息站。

賞鳥人士說，六輕所在地麥寮鄉，沿岸有虎尾溪出海口與大量養殖漁塭，加上六輕在此填海造陸後植栽約150萬棵樹木，豐富的生態提供過境候鳥棲息與覓食，甚至是繁衍的溫床，所以一年到頭在此可看到70餘種候鳥。

夏天是鳥類繁殖的季節，根據賞鳥人士記錄，把六輕當做繁殖地的鳥類，有綠繡眼、斑鳩，以及夜鷺、白鷺鷥等鷺科鳥類，六輕隔離水道附近就曾發現過200多個繁殖巢穴。

六輕指出，鳥類是第1線的生態指標，如果六輕周邊的空氣或水質受到汙染，這些鳥類不可能在此出沒，雲林縣鳥台灣藍鵲也曾出現在廠區內的阿媽公園，顯示這裡的環境情況相當不錯。

(中時)

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