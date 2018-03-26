美軍「千里眼」！裝甲車＋無人機監控敵情

美國陸軍官兵正在使用單一系統遠程畫面終端裝置(One System Remote Video Terminal, OSRVT)。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

美軍最新技術又再突破！美國陸軍和全球企業德事隆集團(Textron)打算合作開發一款輕型的單一系統遠程畫面終端裝置(One System Remote Video Terminal, OSRVT)。這一裝置可以讓士兵透過無人機拍攝的影片，掌握最即時的敵軍畫面。

這套單一系統遠程畫面終端裝置包括無線電收發兩用機、天線以及平板電腦，最後再搭配無人機使用。美國陸軍官兵擁有這套監控設備，就彷彿在戰場上擁有「千里眼」一樣，暢行無阻。媒體稱這套新技術將讓美軍主宰戰場。

《國家利益》(The National Interest)報導，美國陸軍自2007年就開始在實戰中使用單一系統遠程畫面終端裝置。這個終端裝置透過修改後的頻率，提供附近無人機拍攝到的即時影像訊息，回傳步兵最新的敵軍畫面。

這個裝置還能搭配在陸軍裝甲車等平台使用，讓步兵可以在移動中就看到無人機提供的畫面，判斷敵情。

這台無人機控制器就像是筆記型電腦一樣，只要裝上轉接器就能在所有陸軍車輛上使用，相當方便。目前這個控制器已經安裝在陸軍的聯合輕型戰車上。陸軍官員指出，這台控制器的安裝率達到近7成左右。

陸軍開發人員表示，這項新技術即將在2020年準備就緒。屆時，這套OSRVT將再加碼安裝通訊安全系統。

目前這套OSRVT已經裝備至現役部隊、預備役部隊和國民警衛隊等。

(中時電子報)

文章來源：American Soldiers Will Dominate the Battlefield with This New Tech

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