花博即時氣象 花卉澆灌及換植判斷更專業

台中市長林佳龍（右二）與中央氣象局長葉天降（左二），共同簽署「2018台中世界花卉博覽會氣象服務合作意向書」；花博期間中央氣象局提供全程持續性的氣象預測服務！（陳世宗攝）

友善列印
中時

2018台中花博是獲得「國際園藝生產者協會(AIPH)」授權舉辦的世界級博覽會，台中市政府與中央氣象局26日簽署合作意向書，花博期間將由氣象局提供風速、溫度、雨量等氣象預警服務，作為園區花卉澆灌及換植指引。市府資訊中心與氣象局合作整合花博資訊服務APP，讓參觀更便利。

台中市長林佳龍26日與中央氣象局長葉天降，共同簽署「2018台中世界花卉博覽會氣象服務合作意向書」；花博期間將由中央氣象局提供全程、定點且持續性的氣象預測服務，並在中央氣象局網頁建置花博專屬頁面。

「就像有了一座靠山！」林佳龍說，台中市舉辦花博長達半年的大型活動，精準掌握氣象、天候等資訊，不僅能讓主辦單位進行策布展、植栽等工程更順利；花博開幕後，提供民眾在出門前就能擁有即時、足夠展場天候資訊，可更方便安排參觀行程。

葉天降表示，為讓氣象監測更細緻、準確，氣象局將在花博展場增設4個監測站，加上望高寮公園旁的雷達監測站將於6月完成；這些資料都會進入氣象預報作業系統中，讓氣象局可做更精緻化氣象預報，提供民眾作為參觀花博參考，並提供主辦單位進行展區花卉澆灌及換植規劃的指引。

消防局長蕭煥章指出，市府與氣象局簽署合作意向書，由氣象局提供即時觀測資料，每10分鐘更新風速、溫度、雨量等氣象警示，作為園區澆灌及換植指引；並整合一週縣市天氣預報、長期天氣展望、颱風警報及地震報告等例行性氣象預報，提供天氣警特報與即時天氣訊息簡訊。

(中時)

生態保育見成效 上萬候鳥形成長… 西湖靚靚柚花季 周末粉墨登場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。