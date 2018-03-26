花博即時氣象 花卉澆灌及換植判斷更專業

2018年03月26日 18:21 中時 陳世宗

2018台中花博是獲得「國際園藝生產者協會(AIPH)」授權舉辦的世界級博覽會，台中市政府與中央氣象局26日簽署合作意向書，花博期間將由氣象局提供風速、溫度、雨量等氣象預警服務，作為園區花卉澆灌及換植指引。市府資訊中心與氣象局合作整合花博資訊服務APP，讓參觀更便利。

台中市長林佳龍26日與中央氣象局長葉天降，共同簽署「2018台中世界花卉博覽會氣象服務合作意向書」；花博期間將由中央氣象局提供全程、定點且持續性的氣象預測服務，並在中央氣象局網頁建置花博專屬頁面。

「就像有了一座靠山！」林佳龍說，台中市舉辦花博長達半年的大型活動，精準掌握氣象、天候等資訊，不僅能讓主辦單位進行策布展、植栽等工程更順利；花博開幕後，提供民眾在出門前就能擁有即時、足夠展場天候資訊，可更方便安排參觀行程。

葉天降表示，為讓氣象監測更細緻、準確，氣象局將在花博展場增設4個監測站，加上望高寮公園旁的雷達監測站將於6月完成；這些資料都會進入氣象預報作業系統中，讓氣象局可做更精緻化氣象預報，提供民眾作為參觀花博參考，並提供主辦單位進行展區花卉澆灌及換植規劃的指引。

消防局長蕭煥章指出，市府與氣象局簽署合作意向書，由氣象局提供即時觀測資料，每10分鐘更新風速、溫度、雨量等氣象警示，作為園區澆灌及換植指引；並整合一週縣市天氣預報、長期天氣展望、颱風警報及地震報告等例行性氣象預報，提供天氣警特報與即時天氣訊息簡訊。

(中時)